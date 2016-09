FC Augsburg Gegen Mainz ist volle Konzentration gefragt

Nach dem Auswärtssieg in Bremen will der FC Augsburg auch zuhause endlich wieder überzeugen. Mit dem 1. FSV Mainz 05 kommt allerdings ein unangenehmer Gegner, der dringend punkten muss.

Trotz des Ausfalls von Caiuby, der wegen eines Knorpelschadens im Knie operiert wurde und wohl bis zur Winterpause fehlt, ist der FC Augsburg optimistisch, gegen Mainz seine notorische Heimschwäche abzulegen. Vor der Partie am Sonntag forderte Kapitän Paul Verhaegh: "Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren."

Schuster appelliert: Fehler minimieren!

Könnte Cajubi ersetzen: Dong-Won Ji.

"Wir müssen die Fehler minimieren und im Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen", ergänzte FCA-Trainer Dirk Schuster. Nach dem 2:1-Erfolg bei Werder Bremen am vergangenen Spieltag ist der Druck auf den FCA zwar nicht so groß wie im Vorjahr, als die Schwaben nur einen Punkt aus vier Partien zum Saisonauftakt geholt hatten. Allerdings setzte sich die Negativserie im eigenen Stadion beim 0:2 zuletzt gegen Wolfsburg fort - in der Saison 2015/16 gewann Augsburg nur drei von 17 Heimspielen.

Der Ausfall Caiubys "trifft uns hart, weil er gut in Form war", sagte Schuster. Vor allem das Kopfballspiel des Brasilianers dürften die Fuggerstädter vermissen. Die OP sei alternativlos gewesen - sonst hätte gar die Karriere Caiubys auf dem Spiel gestanden. Als Ersatz kommen Dong-Won Ji oder die Neuzugänge Jonathan Schmid und Takashi Usami infrage. Eine Entscheidung will Schuster erst nach den letzten Trainingseindrücken fällen.

Mainz sieht sich gerüstet

In Mainz hofft man nach dem mäßigen Saisonstart mit nur einem Punkt auf den ersten Dreier der Saison. Beim 4:4 gegen 1899 Hoffenheim wie auch beim 1:1 in der Europa League gegen AS St. Etienne am Donnerstag war mehr drin für die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt. 05-Sportdirektor Rouven Schröder wollte sich trotz des allgegenwärtigen Frustes nicht lange mit dem Wundenlecken aufhalten. "Negative Gedanken brauchen wir jetzt gar nicht. Wir sind Mainz, wir sind optimistisch - und wir sind gerüstet", sagte Schröder mit Blick auf Augsburg und das Mammutprogramm in den kommenden Wochen.