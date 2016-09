FC Augsburg bleibt heimschwach Augsburg kassiert gegen Mainz 1:3-Niederlage

Kalt und regnerisch war es in Augsburg. Und das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 konnte die Zuschauer in den ersten 45 Minuten auch nicht erwärmen. Es war eine zähe Partie, in der bereits in der 7. Minute Jhon Cordoba die Mainzer nach einer Ecke in Führung brachte. Augsburg zeigte sich vom frühen Rückstand beeindruckt. Das Team von Dirk Schuster offenbarte mangelnde Präzision im Abspiel und Konzentrationsschwächen. Viele Aktionen wirkten zufällig.

Augsburg griff die Mainzer in der Vorwärtsbewegung auch nicht konsequent an. Nach vorne ging wenig zusammen - Caiuby fehlte. Für den verletzten Brasilianer rückte Dong-Won Ji ins Team, der aber kaum Akzente setzen konnte. In der Defensive wurden die Mainzer kaum gefordert. Wenn die Augsburger mal halbwegs gefährliche Aktionen zeigten, dann kamen sie fast immer aus der Distanz. Kurz vor der Halbzeitpause hätte Daniel Brosinski auf 2:0 erhöhen können. Sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Lebenszeichen der Augsburger, eiskalte Antwort der Mainzer

In der 61. Minute gab es endlich mal ein Lebenszeichen vom FCA: Konstantinos Stafylidis bediente nach einer Ecke Martin Hinteregger. Sein Drehschuss aus acht Metern parierte 05-Keeper Joans Lössl mit einer Glanzparade. Diese Aktion war der Weckruf für die Augsburger. Plötzlich entwickelten die Schwaben mehr Zug zum Tor und heizten ihren Fans doch noch ordentlich ein. In der 73. Minute erzielte Stafylidis den mittlerweile verdienten Ausgleich - sein Schuss aus 25 Metern war für Lössl unhaltbar.

Foul gegen Kohr überschattet Spiel

Doch die Antwort der Gäste kam schnell: Nur zwei Minuten später brachte Yunus Malli die Mainzer wieder in Führung. Die Augsburger Abwehr sah da nicht gut aus, wie auch beim 1:3 durch Yoshinori Muto (81. Min.). Der Japaner konnte einfach so den Ball aus sechs Metern über die Linie stochern - Mainz zeigte sich eiskalt in der Chancenverwertung. In der Nachspielzeit gab es für den Mainzer José Rodríguez die Rote Karte nach seinem harten Einsteigen gegen Dominik Kohr, der verletzt vom Feld getragen wurde. Kohr wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. "Das sah übel aus. Ich möchte mich in aller Form bei Kohr und dem FC Augsburg entschuldigen. Das ist nicht Mainz 05. Ich hoffe für ihn, dass es nichts allzu Schlimmes ist", sagte Schmidt. "Die ganze Mannschaft wünscht ihm von Herzen gute Besserung."

"Es sah unglaublich schlimm aus. Das war unfassbar, unverschämt! Ich bin unglaublich sauer. Mit solch einem Foul gefährdet man die Karriere eines Spielers." FCA-Kapitän Paul Verhaegh