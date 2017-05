Der Abstieg bleibt ein Thema Augsburg vergibt Sieg in Mönchengladbach

Der FC Augsburg in der Nachspielzeit zwei wichtige Punkte verschenkt. Die Schwaben spielten bei Borussia Mönchengladbach nur unentschieden.

Alfred Finnbogason sorgte mit seinem Tor zum 1:0 in der 57. Minute für etwas Erleichterung beim FCA. Bis dahin hatten sich die Schwaben wenig präsent in der Offensive, dafür mit geballter Defenisvkraft gezeigt. Mönchengladbach mühte sich, fand aber nur selten die passenden Lücken. Und wenn es dann doch mal in den Augsburger Strafraum ging, wurden hochkarätige Chancen wie die von Jonas Hofmann (45.) leichtfertig vergeben.

Kaltschnäuzig und aus dem nichts schlugen dafür die Gäste zu. Finnbogason tanzte Gladbachs Innenverteidigung aus, überwand Torwart Sommer - und vom Innenpfosten prallte der Ball ins Tor. Augsburg plötzlich obenauf, die Gladbacher sichtlich geschockt durch den Rückstand.

Erst in der Schlussviertelstunde fand die Borussia ins Spiel zurück - sehr zum Ärger der Augsburger. In der vierten Minute der Nachspielzeit glückte den "Fohlen" doch noch der Ausgleich. Ausgerechnet der frühere FCA-Spieler André Hahn traf zum Ausgleich und vermieste den Gästen den fast schon sicheren Klassenerhalt. Das Zittern geht weiter.

Augsburg noch nicht gerettet

Mit 36 Punkten steht Augsburg auf dem 13. Tabellenplatz, punktgleich mit dem 13. VfL Wolfsburg. Bei noch sechs zu vergebenden Zählern hat der FCA genau diese sechs Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17. Dort steht zwei Spieltage vor Schluss der FC Ingolstadt nach einem 1:1 gegen Leverkusen. Darmstadt 98 als 18. steht als erster Absteiger fest. Augsburgs Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt fünf Punkte. Dort steht der HSV, der am Sonntag auf den punktgleichen FSV Mainz trifft. Beide Teams haben 33 Zähler auf dem Konto.