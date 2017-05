Punkte für den Klassenerhalt FCA mit viel Selbstvertrauen nach Gladbach

Nach dem 4:0-Erfolg über den HSV will der FC Augsburg den Klassenverbleib in Mönchengladbach perfekt machen. Obwohl der Gegner noch auf die Europa-League-Plätze schielt, gehen die Schwaben mit viel Selbstvertrauen in die Partie.

"Es geht um alles. Jetzt kommen die ganz wichtigen Spiele. Wir müssen Gas geben", so heizt Mittelfeldspieler Jonathan Schmid seinen FC Augsburg an. Bei Borussia Mönchengladbach geht es für die Schwaben (Samstag, 15.30 Uhr) darum, die vorentscheidenden Zähler für den Klassenerhalt zu sichern. Genau dies gibt auch Trainer Manuel Baum als Devise aus: "Ich will am Samstag unbedingt mit drei Punkten zurückkehren, alles andere interessiert mich nicht", sagte er.

"Wenn wir so spielen wie gegen den HSV, können wir jeden schlagen." Jonathan Schmid

"Mutig nach vorne" mit Selbstvertrauen

Um bei der Borussia etwas zu holen, wollen die Augsburger "mutig nach vorne spielen", wünscht sich Schmid. Personelle Probleme stehen diesem Unterfangen nicht im Wege. "Außer den Langzeitangeschlagenen haben wir sonst keine Verletzten", sagte Baum. Außerdem sollte das gegen den Abstiegskonkurrenten HSV (4:0) erspielte Selbstvertrauen Auftrieb geben. Allerdings gibt der Coach zu bedenken, dass die Borussia sicher "eine andere Spielanlage" an den Tag legen wird.

Gegner hat trotz Verletzungsausfällen Europa im Visier

Mönchengladbach will nämlich die Chance auf das Erreichen der Europa League wahren. "Das ist unser Ziel", betonte Trainer Dieter Hecking. Allerdings muss er dabei mindestens sechs verletzte Spieler ersetzen. Fabian Johnson und Christoph Kramer sind zwar wieder im Training, ein Einsatz am Samstag ist aber nicht sicher. Weiterhin verzichten muss Hecking auf jeden Fall auf Offensivmann Raffael (Innenbanddehnung im Knie), Thorgan Hazard (Knieprobleme), Oscar Wendt (Ellenbogenbruch), Josip Drmic (Knieverletzung), Tony Jantschke (Muskelverletzung) und Mamadou Doucouré (Muskelverletzung im Oberschenkel).