Hohe Hürde Frankfurt FCA will weg vom Relegationsplatz

Trotz großer Personalsorgen will der FC Augsburg bei der ebenfalls kriselnden Eintracht aus Frankfurt punkten und erstmals nach einem Monat den Relegationsplatz wieder verlassen. Coach Manuel Baum fordert ein "ekliges Auftreten" von seinem Team.

Der 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln "hat uns gut getan", blickt FCA-Kapitän Paul Verhaegh optimistisch auf das bevorstehende Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Live-Einblendungen in "Heute im Stadion"): "Siege sind die beste Medizin und geben enorm viel Selbstvertrauen." Optimismus ist gefragt beim aktuellen Tabellen-16. - ebenso ein unangenehmes Auftreten in Frankfurt, wie sich Baum von seinen Spielern erhofft: "Das ist der Augsburger Weg: Eklig aufzutreten, eklig zu verteidigen."

"Wenn jemand auf uns trifft, muss er sich denken: Jetzt spielen wir schon wieder gegen die Augsburger, da haben wir eigentlich gar keine Lust drauf." FCA-Coach Manuel Baum

FCA-Jubiläumsspiel mit Personalmangel

Im 200. Liga-Spiel der Schwaben muss der 37-Jährige auf die verletzten Ja-Cheol Koo (Innenbandriss), Jan Morávek und Raúl Bobadilla sowie die gesperrten Alfred Finnbogason und Dominik Kohr verzichten. "Unser Kader erlaubt es, fehlende Spieler zu kompensieren. Wir haben schon oft bewiesen, dass wir das können", so Baum. Bei Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw bahnt sich nach seinem Kapselriss im Knie ein überraschendes Comeback an. Auch Caiuby trainierte am Mittwoch wieder mit der Mannschaft. Der 28-Jährige musste wegen eines Knorpelschadens im Knie nahezu die komplette Saison aussetzen.

Mit Sieg aus dem Tabellenkeller

Mit einem Erfolg gegen die Eintracht könnten die Augsburger möglicherweise auf einen Nicht-Abstiegsplatz rücken. Derzeit sind die Fuggerstädter auf Rang 16 und haben vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen-17. Ingolstadt.

Frankfurt mit Matchball

Aber Eintracht-Coach Niko Kovac möchte den "Matchball" gegen Augsburg nutzen: "Wir können mit einem Sieg alles klarmachen, den Klassenerhalt abhaken und uns auf andere Ziele stürzen." Allerdings ist sein Team ebenfalls stark angeschlagen. Die Hessen haben seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen. Seither holten sie lediglich drei Unentschieden und verloren sieben Partien. Die Kovac-Elf ist neben dem SV Darmstadt die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Für die restlichen Spiele fällt der spanische Abwehrspieler Jesus Vallejo wegen einer Oberschenkelverletzung aus.