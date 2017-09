FCA gegen Köln "Heißes Spiel" der beiden sieglosen Teams

Stürmer Alfred Finnbogason erwartet ein "heißes Spiel". Trainer Manuel Baum sieht weder den schlechten Start der Rheinländer noch ihr anstehendes Europa-Cup-Debüt beim FC Arsenal als Vorteil für sein Team. "Ich bin mir sicher, dass sie sich voll auf uns konzentrieren", sagte er.

"Köln ist eine eingespielte Truppe und die Abläufe, die man sieht, sind eigentlich bekannt." FCA-Trainer Manuel Baum

Schlechte Erfahrungen mit Cordoba

Besonders warnt der Augsburger Coach vor Köln-Stürmer Jhon Cordoba, "mit dem wir in der vergangenen Saison bei Mainz unsere Müh und Not hatten". Der erzielte gegen den FCA einen Treffer, legte ein weiteres Tor auf und holte auch noch einen Elfmeter raus. Jetzt droht durch den nach Köln gewechselten Stürmer erneut Gefahr.

Länderspiel-Rückkehrer mit Erfolgserlebnissen

Sergio Cordova

Der FCA ist also gewarnt, weiß allerdings auch um seine eigene Stärke. So meint Finnbogason mit einem Augenzwinkern, dass "wir den besseren Cordova haben". Der heißt Sergio Cordova und ist mit positiven Erfahrungen von der venezolanischen A-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Wegen der späten Rückkehr ist sich Baum aber noch nicht sicher, ob er den Nationalspieler in den Kader aufnehmen wird. Auch Ja-Cheol Koo, der mit Südkorea das Ticket für die Weltmeisterschaft 2018 gebucht hat, bringt positive Energie aus der Länderspielpause mit.

Bangen um Framberger

Mit den leicht angeschlagenen Ja-Cheol Koo und Caiuby rechnet der Trainer der Schwaben zum Spiel gegen Köln. Allerdings bangt Augsburg noch um den Einsatz von Raphael Framberger. Angesichts seiner Knieprobleme sagt Baum: "Stand jetzt schaut es nicht so gut aus." Sollte er ausfallen, stünde aber Daniel Opare als Ersatz bereit.