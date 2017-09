FCA-Köln 3:0 Finnbogason zerlegt den 1. FC Köln

Finnbogason war der Aktivposten im Angriff der Schwaben. Ausgerechnet der, der sich während der Länderspielpause einen Virus eingefangen hatte, den aber gut überstand. Zweimal konnten die Kölner einen Schuss des Isländers gerade noch zur Ecke abwehren (5., 20.). Der dritte Anlauf aber glückte: Nachdem die Abwehr der Domstädter nicht forsch genug vorging, bedankte sich der Augsburger Stürmer und nickte aus kurzer Entfernung ein zum verdienten Führungstreffer. Kurz nach einem argen aber folgenlosen Aussetzer von Martin Hinteregger in der FCA-Abwehr, durften die heimischen Fans erneut jubeln. Der Torschütze des ersten Treffers hatte per Elfmeter (32.) auf 2:0 erhöht. Und bis zur Halbzeitpause durften die Kölner froh sein, nicht auch noch den dritten Treffer kassiert zu haben.

"Wahrscheinlich war das ein gute Virus, den er sich in Island eingefangen hat." FCA-Trainer Manuel Baum über Finnbogason

FCA verlegt sich auf das Kontrollieren

Und die Augsburger machten einfach da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie waren weiter bissig, nah am Mann und immer bereit, schnell umzuschalten. Erst nach einer Stunde schalteten die Schwaben etwas zurück. Sie überließen den Gästen sogar das Spiel. Doch erstens konnten die Spieler des FC nicht nutzen und zweitens hatten die Augsburger die Partie trotzdem jederzeit in Griff. In der 74. Minute hatte Finnbogason den Dreierpack auf dem Fuß, doch er traf nur den Außenpfosten. In der Nachspielzeit schaffte er dann aber doch noch den dritten Treffer.

FC Augsburg - 1. FC Köln 3:0 (2:0)

Augsburg: Hitz - Opare, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Khedira (71. Moravek), Baier - Heller (89. Thommy), Gregoritsch (66. Cordova), Caiuby - Finnbogason. - Trainer: Baum

Köln: Timo Horn - Klünter (73. Guirassy), Sörensen (46. Mere), Heintz, Hector - Lehmann, Höger - Zoller, Bittencourt - Cordoba, Osako. - Trainer: Stöger



Tore: 1:0 Finnbogason (22.), 2:0 Finnbogason (32., Foulelfmeter), 3:0 Finnbogason (90.+4)

Gelbe Karten: keine

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 27.510