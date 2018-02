3:0 gegen Frankfurt Augsburg wieder mit Heimsieg

Der FC Augsburg bleibt daheim eine Macht: Auch die auswärtsstarke Eintracht aus Frankfurt schaffte es nicht, Punkte aus Schwaben zu entführen. Mit 3:0 gewann das Team von Manuel Baum. Es war der sechste Heimspiel-Sieg in Folge.

Vor dem Spiel hatte die Personalie Daniel Opare für Wirbel bei den Augsburgern gesorgt. Der von Schalke kontaktierte Außenverteidiger flog aus dem Kader und soll den Verein sofort verlassen. "Es ist kein Spieler wichtiger als das Team und der Verein", sagte Stefan Reuter in "Sky". Der Geschäftsführer sprach von diversen Vorfällen auch auf dem Trainingsplatz. Das Angebot, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Rechtsverteidiger zu verlängern, wurde vom Verein zurückgezogen. In einem persönlichen Gespräch wurde dem Ghanaer mitgeteilt, dass er sich "kurzfristig einen neuen Verein suchen kann".

Augsburg kontrolliert das Spiel

Die Querelen um Opare ließ die Mannschaft anscheinend kalt. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm der FC Augsburg die Kontrolle über das Spiel. Einen Freistoß der Schwaben aus dem linken Halbfeld konnten die Frankfurter nicht richtig klären. Ja-Cheol Koo profitierte von dem Durcheinander und beförderte den Ball ins Tor zur 1:0-Führung (20. Min.). Im Gegenzug prallte ein Kopfball von Luka Jovic an den Augsburger Pfosten - eine der wenigen Torchancen der Eintracht. In der 32. Minute vergab Caiuby die Riesenchance zum 2:0 für den FCA.

Augsburg blieb das spielbestimmende Team, war aggressiver und investierte mehr. Frankfurt fehlte es an Ideen, Präsenz und Präzision. In der 76. Minute erhöhte Michael Gregoritsch nach einem Freistoß auf 2:0 - ein sehenswerter Treffer: Er legte sich den Ball vom linken auf den rechten Fuß und traf dann aus der Drehung ins linke Eck. Kurz vor Schluss traf Marco Richter zum 3:0-Endstand. Es war das erste Ligator des 20-Jährigen. Mit dem Sieg hält Augsburg weiter Kontakt zur Spitzengruppe und ist jetzt Siebter.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

Augsburg: Hitz - Framberger, Danso, Hinteregger, Max - Moravek (71. Richter), Baier - Heller (82. Schmid), Koo, Caiuby - Gregoritsch

Trainer: Baum

Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Hasebe, Falette - Wolf, Mascarell, Kevin-Prince Boateng (67. Fabian), Chandler - Gacinovic (52. Fernandes) - Jovic, Haller (82. da Costa)

Trainer: Kovac

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Tore: 1:0 Koo (19.), 2:0 Gregoritsch (76.), 3:0 Richter (89.)

Zuschauer: 27.188

Gelbe Karten: Framberger - Falette (7)