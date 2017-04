FC Augsburg Mit Energieleistung zum Zittersieg

32 Punkte auf der Habenseite - in den letzten Jahren war das nach 29 Spieltagen immer eine Ausbeute, mit der man deutlich über dem Strich stand. Nicht so in dieser Spielzeit, wo es im Abstiegskampf so eng zugeht wie lange nicht. Der FC Augsburg erhöhte sein Punktekonto durch das 2:1 auf eben diese 32 Zähler. Damit bleibt man zwar 16., ist aber wieder näher herangerückt an die Mannschaften davor. Martin Hinteregger (5.) und Paul Verhaegh (23./Foulelfmeter) stellten die Weichen auf Sieg. Köln kam nur dank eines Eigentores von Philipp Max (65.) noch zum Anschlusstreffer.

Aggressiv und wild entschlossen

Aggressivität und Mentalität hatte FCA-Trainer Manuel Baum vor der Partie von seinen Spielern gefordert. Und die setzten die Vorgaben diesmal um. Der FCA begann wild entschlossen. Zwar sahen die Aktionen defensiv nicht immer souverän aus, in der Offensive waren sie dafür umso wuchtiger. Alfred Finnbogason hatte in der fünften Minute die erste ganz große Möglichkeit - und beim anschließenden Eckball von Daniel Baier ließen die Kölner dann Hinteregger völlig aus den Augen - 1:0.

Osako trifft das leere Tor nicht

Yuya Osako (7.) hätte für die Elf von Gäste-Trainer Peter Stöger fast postwendend ausgeglichen, verfehlte aber vor dem leeren Tor den Ball. Glück für Augsburg! Und weiter ging's im Vorwärtsgang. Der Lohn: das 2:0, dem ein Foul von Sörensen an Kevin Danso vorausgegangen war. Jonathan Schmid hätte in der 36. Minute eigentlich schon für klare Verhältnisse sorgen können, scheiterte aber an FC-Torwart Timo Horn.

Nach der Pause verflachte die Partie. Die Augsburger kamen kein einziges Mal mehr gefährlich vor das Kölner Tor. Die Gäste versuchten zwar, nach vorne zu spielen, agierten aber nicht geradlinig genug, um die Augsburger Abwehrreihe ernsthaft zu gefährden. Dass der Anschlusstreffer durch ein Eigentor zustande kam, passt ins Bild.

Zwei Platzverweise in der Schlussphase

Dass Ja-Cheol Koo in der 89. Minute wegen wiederholten Foulspiels noch Gelb-Rot und Alfred Finnbogason wegen einer Tätlichkeit Rot sahen (91.), half den Kölnern auch nichts mehr. Es blieb beim letztlich verdienten 2:1.

FC Augsburg - 1. FC Köln 2:1 (2:0)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Danso, Hinteregger, Max - Baier (61. Kohr) - Schmid (82. Teigl), Koo, Usami (72. Ji) - Finnbogason, Hal. Altintop

Köln: Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, J. Hector - M. Lehmann, Jojic (46. Zoller) - Clemens (46. Rudnevs), Bittencourt (61. Höger) - Osako, Modeste

Tore: 1:0 Hinteregger (6.), 2:0 Verhaegh (24./Foulelfmeter), 2:1 Max (65./Eigentor)

Rot: Finnbogason (90.+2/Tätlichkeit)

Gelb-Rot: Koo (88./wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)