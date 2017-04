0:2-Niederlage in Berlin FC Augsburg im Abstiegsstrudel

Der FC Augsburg verliert mit einer besorgniserregenden Leistung mit 0:2 bei Hertha BSC Berlin. Die Schwaben sind die Schießbude der Liga in der Rückrunde, das Thema Abstieg wird immer akuter.

"Ich brenne richtig", verkündete FCA-Trainer Manuel Baum vor der richtungsweisenden Partie in Berlin. Sein Team war nach der Niederlage gegen Ingolstadt auf den Relegationsplatz abgerutscht, kam dem direkten Abstiegsplatz immer näher. Eigentlich war zu erwarten, dass der 37-jährige Landshuter seine Spieler anheizte, seine Mannschaft im Olympisstadion ein Feuerwerk abbrennt. Aber der Funke sprang nicht über. Die Schwaben zeigten in der ersten Hälfte eine ganz schwache Partie in der Hauptstadt, gaben keinen einzigen Torschuss ab.

Belin führt nach zwölf Minuten

Stattdessen lagen sie bereits nach zwölf Minuten mit 0:1 zurück. Einmal mehr war deutlich zu sehen, warum der FCA die schlechteste Abwehr der Rückrunde stellt: Eine Ecke von Berlins Marvin Plattenhardt landete bei Salomon Kalou - dessen geblockter Kopfball kam zu Valentin Stocker an der Strafraumgrenze, der einfach abzog. John Anthony Brooks hielt seinen Schädel dazwischen und veränderte die Flugbahn in den Kasten von Augsburg-Keeper Marwin Hitz. Kein Aufbäumen bei der Baum-Elf. Stattdessen fiel in der 37. Minute das 2:0 für die Hausherren: Vedad Ibisevic behauptete den Ball im Mittelfeld, setzte sich gegen zwei Augsburger durch und spielte den überlegten Pass zum startenden Kalou. Dieser legte im Strafraum quer zu Stocker, der nur noch einschieben musste.

Kaum Lichtblicke in Hälfte zwei

Die Berliner erstickten jegliches Augsburger Aufflackern im Keim und waren auch im zweiten Abschnitt die überlegene Mannschaft. Der FCA erarbeitete sich zu wenig Torchancen und muss sich eingestehen, dass diese Leistung nicht zum Punkten reicht. Nur zwei Zähler aus den letzten sechs Ligaspielen - es wird immer enger für die Fuggerstädter. Vor der Partie bei den Hauptstädtern war der mögliche Abstieg in die zweite Liga noch kein Thema bei den Schwaben - Manager Stefan Reuter: "Wir denken nicht über die zweite Liga nach." Und jetzt? Der FCA muss sehr schnell die Wende schaffen, wenn er sich nicht doch intensiver damit auseinandersetzen möchte.

Bobadilla verletzt sich beim Aufwärmen

Bei Augsburg fehlten gegenüber der 2:3-Niederlage gegen den FCI der gesperrten Martin Hinteregger sowie Gojko Kacar, Konstantinos Stafylidis und Jan Moravek. Dafür setzte Baum in der Startelf auf Christoph Janker, Georg Teigl, Philipp Max, Dominik Kohr und Dong-Won Ji. Raul Bobadilla war für die Startelf geplant - musste aber kurzfristig wegen Wadenproblemen passen. Für ihn rückte Alfred Finnbogason nach im Sturm. Bei Hertha kehrten die beim 0:1 in Mönchengladbach noch fehlenden Brooks, Plattenhardt und Ibisevic zurück. Dafür rotierte Berlins Coach Pal Dardai Alexander Esswein und Genki Haraguchi auf die Bank, Jordan Torunarigha stand nicht im Kader.

Hertha BSC Berlin - FC Augsburg, 2:0

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Niklas Stark (80. Allan) - Stocker (69. Mittelstädt), Darida (88. Esswein), Kalou - Ibisevic.

Trainer: Dardai

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Danso, Janker, Max - Kohr (69. Halil Altintop), Baier - Teigl (85. Schmid), Koo, Ji - Finnbogason (80. Usami). - Trainer: Baum

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tore: 1:0 Brooks (12.), 2:0 Stocker (37.)

Zuschauer: 43.451

Gelbe Karten: Darida (5) - Kohr (9), Janker (4)