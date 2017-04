Kampf gegen die Relegation FC Augsburg "brennt" auf das Spiel in Berlin

Nach fünf sieglosen Partien mit nur zwei Punkten hat sich die Situation des FCA vor den letzten sieben Saisonspielen zugespitzt: Das Team ist auf den Relegationsplatz abgerutscht, die Form stimmt nicht, zum Vorletzten FCI sind es nur noch vier Punkte Vorsprung. Und am Sonntag (15.30 Uhr) folgt der schwere Gang nach Berlin zur Hertha, die um einen Europa-League-Platz kämpft. Trainer Manuel Baum geht die Partie aber kämpferisch an: "Ich brenne richtig", sagte der 37-Jährige. Hertha sei zwar insbesondere sehr heimstark, aber trotzdem "schlagbar", so Baum.

Hinteregger nicht dabei, Baier und Finnbogason kommen zurück

In Berlin muss der Trainer der schwächsten Rückrunden-Abwehr der Liga den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Martin Hinteregger ersetzen. Für den Österreicher könnte der ehemalige Berliner Christoph Janker auflaufen. Eine weitere Option könnte sein, in der Abwehr von der Dreierkette abzurücken und eine Viererreihe aufzubieten. Egal wie: Mehr "defensive Stabilität" und eine größere "offensive Zielstrebigkeit" sollen zur Behebung der Augsburger Krise verhelfen. Augsburgs Coach setzt dabei auch auf Daniel Baier oder Alfred Finnbogason, die gegen Ingolstadt noch nicht voll überzeugten, dem Team aber auf Dauer mehr Stabilität und Qualität geben sollen.

Zusammenrücken statt Gedanken an die zweite Liga

Noch ist der mögliche Abstieg in die zweite Liga noch kein Thema bei den Schwaben. Auf die Frage, ob der FCA auch mit Baum runter gehen würde, sagte FCA-Manager Stefan Reuter: "Wir denken nicht über die zweite Liga nach." Stattdessen gibt sich der FC Augsburg unerschütterlich: "Dafür stehen wir, dass wir geschlossen an der Sache arbeiten", so äußerte sich Reuter zum eigenen Augsburger Weg in sportlichen Krisenzeiten.

Trainer Baum arrangierte ein gemeinsames Mittagessen zum Zusammenrücken. Auch mit Punkte-Hochrechnungen für den Klassenverbleib wollen sie sich beim Tabellendrittletzten nicht beschäftigen. Die Schwaben möchten sich auf die eigene Leistung zu konzentrieren.