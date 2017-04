Kellerduell in Augsburg 3:2 - FC Ingolstadt meldet sich zurück

Am hochverdienten Sieg der Ingolstädter beim Tabellen-16. aus Augsburg gibt es nichts zu deuteln. Der FCI war in Augsburg die deutlich bessere Mannschaft mit mehr Bereitschaft und auch der klareren Spielanlage. Bei einer Niederlage hätte die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis wohl schon für die 2. Bundesliga planen können. So sind die Schanzer dank der Treffer von Sonny Kittel (24.) und Almog Cohen (35./67.) zurück im Kampf um den Klassenerhalt. Nur noch vier Punkte liegt der FCI noch hinter den Augsburgern und dem 1. FSV Mainz 05, der ebenfalls nicht punktete (2:3 gegen RB Leipzig). Im Heimspiel gegen Schlusslicht Darmstadt können die Oberbayern am Wochenende sogar wieder den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze finden.

Augsburgs Schlussspurt kommt zu spät

"Zum Ende hin wurde es nochmal gefährlich. Aber ich denke, wir haben verdient gewonnen", sagte Sonny Kittel nach dem Spiel. Dass es nach einer 3:0-Führung noch einmal knapp wurde, lag am Schlussspurt der Augsburger, die aber zu spät ernst machten. 75 Minuten lang fanden die Gastgeber keine Mittel gegen die gut gestaffelte Defensive der Oberbayern. Erst der von Kapitän Paul Verhaegh verwandelte Foulelfmeter (76.) machte noch einmal Mut. Halil Altintop verkürzte sogar noch auf 2:3 (81.). Mehr ging dann aber nicht mehr.

"Wir haben ein Spiel verloren. Aber man sieht am Schluss: Die Mannschaft lebt. Das stimmt mich positiv." FCA-Trainer Manuel Baum

Torschütze Sonny Kittel schirmt den ball gut gegen Kevin Danso ab.

FCA-Manager Stefan Reuter hatte "ein Spiel der Nerven" prophezeit, sein Trainer Manuel Baum versprach "Kampf" - beides bewahrheitete sich zunächst nicht. Nach einer 15-minütigen Abtastphase waren beide Teams um spielerische Linie bemüht. Jeweils aus einer defensiven Dreierkette heraus versuchten FCA (mit Rückkehrer Daniel Baier) wie FCI sich am konstruktiven Aufbau, was allerdings allzu oft in Ballverlusten im Mittelfeld mündete.



So sahen die Zuschauer ein zerfahrenes Spiel. Mehr als zwei zaghaften Schussversuche war beim FCA nicht zu verzeichnen. Auf der Gegenseite setzte Ingolstadt immer wieder Nadelstiche, oft waren dabei Flanken die Türöffner. Roger (14.) und Florent Hasdergjonaj (23.) verfehlten nach Hereingaben von Markus Suttner das Tor. Beim Führungstreffer schlug Pascal Groß den Ball an den zweiten Pfosten. Dort köpfte Augsburgs junger Verteidiger Kevin Danso seinem Torhüter Hitz den Ball vor den Fäusten weg zu Kittel, der volley ins leere Tor vollstreckte.

Cohen trifft zweimal per Kopf

Bedient: Raul Bobadilla

Der nur 1,69 m kleine Cohen nutzte nach Freistoßflanke erneut von Groß den Kollektivschlaf der Augsburger Hintermannschaft aus fünf Metern per Kopf zum 0:2. Der Halbzeitstand. Erstaunlicherweise nahm Baum zur Pause weder personelle Wechsel noch taktische Veränderungen vor. Das spielte dem Gäste-Team von Trainer Maik Walpurgis in die Karten. Gefahr strahlte bei Augsburg fast nur Bobadilla aus, der Finnbogason bediente, aber der Isländer konnte bei seinem Kaltstart den Ball nicht kontrollieren (63.). Als Baum dann gerade die Dreierkette aufgelöst hatte, durfte Cohen ein zweites Mal einköpfern, diesmal nach Suttner-Flanke. Der Augsburger Schlussspurt kam dann einfach zu spät.

FC Augsburg - FC Ingolstadt 04 2:3 (0:2)

Augsburg: Hitz - Danso, Kacar (66. Ji), Hinteregger - Baier - Verhaegh, Moravek (78. Altintop), Koo, Stafylidis (72. Max) - Bobadilla, Finnbogason. - Trainer: Baum

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Bregerie, Tisserand - Roger, Cohen - Hadergjonaj, Suttner - Groß (88. Leckie), Kittel (84. Morales) - Lezcano (76. Hinterseer). - Trainer: Walpurgis

Tore: 0:1 Kittel (24.), 0:2 Cohen (35.), 0:3 Cohen (67.), 1:3 Verhaegh (76., Foulelfmeter), 2:3 Altintop (81.)

Zuschauer: 29.528

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)