FC Augsburg Weinzierl-Elf tut dem FCA weh

Wiedersehen mit Freude? Wohl eher nicht. Weinzierls Schalker präsentierten sich drei Tage nach dem enttäuschenden 1:1 in der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach gut erholt und überrannten den FCA schon in der ersten Halbzeit. Der Ex-Nürnberger Guido Burgstaller brachte die Königsblauen mit einem Doppelpack (4./29. Minute) in Führung. Daniel Caligiuri sorgte in der 35. Minute sogar für das 3:0. Zwischenzeitlich hatte Augsburgs Kapitän Paul Verhaegh erstmals einen Foulelfmeter verschossen (32.). Bei der Szene, die zum Elfmeter führte, verletzte sich Raul Bobadilla so schwer, dass er kurz darauf ausgewechselt werden musste.

"Wir haben einfach nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Nach diesem Drecksspiel heißt es jetzt: Köpfe hoch und weitermachen." Moritz Leitner

Burgstaller steht zweimal goldrichtig

Guido Burgstaller markierte einen "Doppelpack".

Bereits nach vier Spielminuten mussten die Augsburger ihr Konzept über den Haufen werfen, als Burgstaller nach einer Ecke goldrichtig stand. Ein FCA-Verteidiger fälschte den Eckball so ab, dass er Burgstaller genau vor die Füße fiel - das ließ sich der Stürmer nicht entgehen. In der 29. Minute war der Österreicher dann erneut zur Stelle. Eric-Maxim Choupo-Moting hatte sich auf der linken Seite durchgetankt und seinen besser postierten Mitspieler perfekt bedient - wieder keine Mühe für Burgstaller, das 2:0.

Der FC Augsburg spielte bis dahin durchaus gut mit, ohne sich allerdings große Chancen zu erarbeiten. Die gab es in der 32. Minute, doch FCA-Kapitän Paul Verhaegh - sonst eine Bank vom Elfmeterpunkt - zielte zu unplatziert, Schalkes Schlussmann Ralf Fährmann parierte. Statt 1:2 stand es kurz darauf 0:3 - Daniel Caligiuri erzielte sein erstes Tor seit seinem Wechsel von Wolfsburg zu Schalke. Konstantinos Stafylidis versuchte es in der 40. Minute noch mit einem direkten Freistoß. Doch auch hier war Fährmann zur Stelle.

Der Blick geht nach unten

Hier hat Dong-Won Ji gegen den starken Eric-Maxim Choupo-Moting das Nachsehen.

Natürlich war das schon die Vorentscheidung in dieser Partie. Nach der Pause versuchten die Augsburger zwar, das Ergebnis noch etwas erträglicher zu gestalten. So richtig gefährlich wurden die Gäste aber nicht. Zweimal prüfte Max Meyer FCA-Keeper Marwin Hitz, der mit seinen Paraden Schlimmeres verhinderte. Meyer, Benedikt Höwedes und Yevhen Konoplyanka vergaben weitere gute Torgelegenheiten für die Schalker, die sich mit nun 30 Punkten aus dem Kreis der erweiterten Abstiegskandidaten verabschiedeten. Für Augsburg gilt das nicht: Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum muss den Blick wieder nach unten richten.

FC Schalke 04 - FC Augsburg 3:0 (3:0)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac (77. Aogo) - Geis, N. Bentaleb - D. Caligiuri (64. Schöpf), Meyer - Burgstaller (85. Konopljanka), Choupo-Moting

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Kacar, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Mo. Leitner - Schmid (46. Teigl), Hal. Altintop (77. Max), Koo - Bobadilla (40. Ji)

Tore: 1:0 Burgstaller (3.), 2:0 Burgstaller (29.), 3:0 D. Caligiuri (35.)

Bes. Vorkommnis: Fährmann (FC Schalke 04) hält Foulelfmeter von Verhaegh (FC Augsburg) (31.)

Zuschauer: 59.481

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)