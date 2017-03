Gerechtes Unentschieden FCA verdient sich einen Punkt gegen RB Leipzig

Der Aufsteiger aus Leipzig hat es verpasst, im Titelrennen wieder Druck auf den FC Bayern München zu machen. Die Augsburger vergrößerten mit dem wichtigen Zähler wieder den Vorsprung auf die Abstiegsregion.

Beide Teams begannen flott. Leipzig kombinierte schnell, Augsburg versuchte, den Spielaufbau früh zu stören und selbst durchschlagende Aktionen zu setzen - was in der 19. Minute auch gelang: Nach einem Ballverlust der Leipziger im Mittelfeld landete das Leder bei Konstantinos Stafylidis, der aus fast 30 Metern mit links abzog und die Kugel unhaltbar halbhoch ins rechte Eck zirkelte - das dritte Saisontor des griechischen Abwehrspielers. Die Führung hielt aber nur sechs Minuten: Naby Deco Keita passte zu Timo Werner, der in zentraler Position am Strafraum zwei Augsburger stehen ließ und abzog. Augsburg-Keeper Marwin Hitz konnte den Ball nur an den Innenpfosten lenken - von dort ging das Leder ins Netz zum 1:1. Danach verlor die Partie an Klasse, es folgten rüde Fouls und Nicklichkeiten, die den Spielfluss unterbrachen.

Führung für Leipzig

Nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich beide Teams wieder auf das Fußball spielen. In der 52. Minute schlug RB erneut zu: Nach einer Ecke von Emil Forsberg setzte sich Marvin Compper gegen Augsburgs Dominik Kohr durch und ließ Hitz mit seinem wuchtigen Kopfball keine Chance. Die Gäste setzten nach, hatten mehrfach das 3:1 auf dem Fuß, viel Gestochere im Strafraum der Schwaben, die immer wieder noch ein Bein dazwischen brachten. So wurde letztlich auch der Konter zum 2:2 eingeleitet: Über die Stationen Ja-Cheol Koo, Raul Bobadilla und wieder Koo kam die Kugel zu Martin Hinteregger, der sie aus knapp 16 Metern ins kurze Toreck schob.

In der 68. Minute hatten die Sachsen die Riesenchance zur erneuten Führung: Forsberg bediente von rechts außen den mitgeeilten Werner im Fünfmeterraum, der den Ball nur um Zentimeter verpasste - Glück für Augsburg. Leipzig drängte, aber das Team von Manuel Baum hielt dagegen. Und hätte in der 85. Minute durch Stafylidis sogar selbst das 3:2 erzielen können. Der Grieche bekam eine Teigl-Flanke und hämmerte das Leder aus knapp zehn Metern an den linken Außenpfosten. Am Ende der intensiven Partie ist die Punkteteilung das gerechte Ergebnis.

Bundesliga-Premiere von Danso

Augsburg-Coach Manuel Baum musste seine Startelf verletzungsbedingt wieder einmal umbauen: Er setzte auf eine Dreierkette in der Abwehr mit dem jungen Kevin Danso. Der Österreicher ist mit 18 Jahren, fünf Monaten und zwölf Tagen der jüngste Spieler, der je für die Augsburger in der Bundesliga-Geschichte aufgelaufen ist. RB-Coach Ralph Hasenhüttl begann mit der gleichen Elf wie am vergangenen Spieltag beim 3:1-Sieg über Köln.

FCA hatte Fans im Griff

Vor dem Anpfiff waren Schmährufe und Diffamierungen der Augsburger Fans gegen die Gäste ausgeblieben. Der FCA hatte noch am Spieltag Gespräche mit seinen aktiven Anhängern geführt, um "eine Eskalation zwischen Fans und Verein zu vermeiden". Allerdings gab es eine große Choreographie, die das Konstrukt RB sowie den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) kritisierte. "DFL, RB und DFB Hand in Hand, fahren den Fußball an die Wand", stand auf einem Banner.