FC Augsburg empfängt Leipzig Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gegen RB

Der FC Augsburg und RB Leipzig eröffnen am Freitagabend den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Durch gezielte Sicherheitsmaßnahmen wollen die Schwaben Fanausschreitungen wie in Dortmund vermeiden.

Damit das Duell nur auf dem Rasen für Schlagzeilen sorgt, erhöht der FC Augsburg vor dem Heimspiel die Sicherheitsvorkehrungen. Damit reagieren die Schwaben nach eigenen Angaben auf die Vorkommnisse bei den vergangenen Auswärts-Partien der Sachsen. Wie der Klub unter der Woche auf seiner Homepage mitteilte, müssen die FCA-Fans alle Plakate, die sich kritisch mit dem gesponserten Aufsteiger auseinandersetzen, im Vorfeld der Partie beim Verein anmelden und genehmigen lassen. Die Ultras von der "Szene Fuggerstadt" weigern sich und wollen ihre Banner nicht kontrollieren lassen.

"Eine geplante Choreographie wird von uns genauso durchgezogen wie es in Augsburg seit jeher üblich ist: ohne vorherige Anmeldung oder Autorisierung." Szene Fuggerstadt

Mehr Ordnungspersonal

Laut FCA wird auch die Zahl der Ordnungskräfte beim Spiel erhöht. Vom Verein sei zudem im Vorfeld "das Gespräch mit der aktiven Fanszene" gesucht und auf die getroffenen Maßnahmen hingewiesen worden. Beim Leipziger Gastspiel in Dortmund war es Anfang des Monats im BVB-Fanblock zu massiven Diffamierungen der Leipziger gekommen. Vor dem Stadion wurden Gästefans attackiert. Solche Vorfälle wollen die Schwaben durch ihre Maßnahmen vermeiden und einen friedlichen Fußballabend verbringen.

Augsburg "schwerer zu bespielen"

Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum verschaffte sich mit dem 2:1 in Darmstadt Luft im Abstiegskampf, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte. Leipzig bleibt nach zwei Dreiern in Serie als einziges Bundesliga-Team dem FC Bayern weiter auf den Fersen. Nicht nur deshalb gehen die Sachsen als Favoriten in die Partie, sondern auch, weil das Team von Ralph Hasenhüttl das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Trotzdem warnt der Leipzig-Coach vor den Schwaben: "Taktisch ist die Mannschaft anders aufgestellt, deswegen ist sie für uns schwerer zu bespielen."

FCA hofft auf Sieg gegen Leipzig

Baum geht optimistisch in das Duell fordert von seinen Kickern: "Es wird Zeit, auch mal einen aus den oberen Regionen zu Fall zu bringen." Dazu gehe man gut vorbereitet in das Spiel: "Wir haben mehrere Spiele von RB Leipzig analysiert und wissen, wie sie agieren." Baum hat jedoch einige personelle Probleme: Daniel Baier, Jonathan Schmid, Raúl Bobadilla und Alfred Finnbogason sind "noch nicht bei 100 Prozent".

"Sie haben einen guten Lauf und spielen schnellen Fußball. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf Freitag." FCA-Keeper Marwin Hitz zu RB Leipzig

RB-Coach Hasenhüttl muss in Augsburg neben den Langzeitverletzten Yussuf Poulsen und Lukas Klostermann nur auf Angreifer Oliver Burke verzichten. Der 19-jährige Schotte leidet weiterhin an muskulären Problemen.