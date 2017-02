FC Augsburg verliert in Mainz Schwache Schwaben kassieren 0:2-Pleite

Mainz, zuletzt mit einer 0:4-Klatsche in Hoffenheim, setzte zum ersten Mal auf Neuzugang Bojan Krkic in der Startelf. Bei Augsburg fehlte der am Sprunggelenk verletzte Ja-Cheol Koo. Von Beginn an übernahm Mainz die Regie. Die Gastgeber schnell mit mehr Ballbesitz und mehr Spielanteil, doch große Chancen waren in den ersten 20 Minuten keine zu sehen.

Aus einem Augsburger Angriffsversuch entwickelt sich dann das Führungstor für die Mainzer. Am eigenen Strafraum erkämpften sie sich den Ball, konterten im eigenen Stadion. Jhon Cordobas Kopfballvorlage fand Levin Öztunali, der köpfte an Marvin Hitz vorbei ins Tor zum 1:0. Die Halbzeitführung für Mainz vollauf verdient.

Strafstoß zum 0:2

Für die zweiten 45 Minuten brachte FCA-Coach Manuel Baum Halil Altitop und Georg Teigl für Ji und Jonathan Schmid und sein umgestelltes Team versuchte sofort Druck aufzubauen, doch vergeblich. Mainz blieb offensiv. In der 58. Minute entwischte Cordoba der FCA-Abwehr und steuerte allein auf Marvin Hitz zu. Augsburger Torhüters landete bei seinem Abwehrversuch ungebremst im Spieler - ein klarer Elfmeter. Hitz musste behandelt werden. Kam zu zurück ins Tor und hatte ein weiteres Mal das Nachsehen. Jairo verwandelte den Strafstoß zum 2:0.

Statt der erhofften drei Punkte bleibt es bei der Augsburger Negativbilanz gegen Mainz, die auch nach sieben Spielen nur einen Punkt aufweist. Der FCA rutschte vorübergehend auf Platz elf ab.

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 2:0 (1:0)

FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Ramalho, Brosinski - Latza, Gbamin - Öztunali, Bojan (70. Muto), Samperio (90.+1 de Blasis) - Cordoba (90.+5 Seydel)

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Max (90. Usami) - Baier - Schmid (46. Teigl), Rieder, Ji (46. Hal. Altintop), Stafylidis - Bobadilla

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 23371

Tore: 1:0 Öztunali (31.), 2:0 Samperio (62./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Latza (2) / Hitz (1), Hinteregger (4), Gouweleeuw (4)