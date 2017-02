FC Augsburg zu Gast in Mainz "Wollen positiven Trend fortsetzen"

Vor dem nächsten Kräftemessen in der Fußball-Bundesliga am Freitag (Anstoß 20.30 Uhr) in Mainz zeigen sich die FCA-Profis von der Negativbilanz demonstrativ unbeeindruckt. "Statistiken sagen mir nicht so viel", erklärte Kapitän Paul Verhaegh. Er will die schwarze Serie mit seinen Teamkollegen beenden. Verhaegh setzt dabei "auf den Schub" des jüngst erzwungenen 3:2-Sieges gegen Werder Bremen und den erfolgreichen Weg, den das Team unter dem neuen Cheftrainer Manuel Baum eingeschlagen habe.

"Der Trainer hat einen großen Einfluss. Man sieht eine Entwicklung in der Mannschaft." Paul Verhaegh

Klares Ziel sind drei Punkte

Das Ziel in Mainz ist klar formuliert: drei Punkte. Der Gastgeber ist im neuen Jahr noch sieglos, zuletzt verloren die Mainzer sogar 0:4 gegen Hoffenheim. Es war die höchste Niederlage in der erfolgreichen Amtszeit von Trainer Martin Schmidt. Baum will sich von dieser Momentaufnahme allerdings nicht blenden lassen. Er attestiert den Mainzern eine "unglaubliche Umschaltmentalität". Besonders nach Ballverlusten müsse seine Mannschaft wegen der Konterstärke des Gegners extrem gut aufpassen und im Kollektiv engagiert nach hinten arbeiten.

Immerhin sollte Baum in dem Auswärtsspiel wieder auf Daniel Baier zurückgreifen können. Der Einsatz des Routiniers, der wegen Achillessehnenproblemen zuletzt pausieren musste, wäre besonders wichtig, weil im Mittelfeld sowohl der verletzte Ja-Cheol Koo als auch der gesperrte Dominik Kohr nicht zur Verfügung stehen. Winterzugang Moritz Leitner ist inzwischen auch eine Alternative, bemerkte Baum. Der 24-jährige Leitner trainiert zwar erst seit einer Woche mit seinen neuen Kollegen. Mit seinem "hohen Spielverständnis" (Baum) sollte er sich aber schnell integrieren können. Aber egal, wer fehlt und wer für die ausfallenden Akteure einspringen wird, das Selbstbewusstsein des FC Augsburg ist nach zwei Siegen zum Start in die Rückrunde groß.