Augsburg beim 1. FC Köln FCA hat Respekt vor dem Schlusslicht

"Köln hat wieder zu seiner Art und Weise gefunden, wie sie im letzten Jahr erfolgreich Fußball gespielt haben", warnte Baum. Dabei bezog er sich vor allem auf das Pressing und schnelle Umschalten des Gegners. "Gegen Köln müssen wir wieder voll dagegenhalten, sie haben das ganze Stadion, die ganze Stadt im Rücken", sagte der Trainer vor dem Gastspiel seines FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Einblendungen in Heute im Stadion) in der Domstadt.

Kader verschlankt

Die Schwaben können personell aus dem Vollen schöpfen. "Es haben alle wieder trainieren können, alle sind voll belastbar", bilanzierte der Coach. Auch Caiuby habe trotz seiner anhaltenden Zehenprobleme die Einheiten komplett mitgemacht. Unterdessen verschlankt der FCA weiter seinen Kader. Mittelfeldspieler Moritz Leitner wird bis zum Sommer an den englischen Zweitligisten Norwich City ausgeliehen.

Finnbogason auf dem Weg zu voller Leistungsfähigkeit

Von Beginn an spielen soll in Köln Alfred Finnbogason. Der Torjäger erwartet ein "intensives und hartes Spiel". Diesmal will er möglichst die komplette Spielzeit absolvieren. Zuletzt hatte er gegen Mönchengladbach nur eine Halbzeit durchgehalten. Die hundertprozentige Leistungsfähigkeit nach seiner überstandenen Achillessehnenverletzung "komme erst mit den Spielen", erklärte der isländische Nationalspieler.

Kämpferische Partie zwischen Augsburg gegen Köln

Sollte das Team von Stefan Ruthenbeck seine vierte Begegnung in Serie gewinnen, würden die Kölner nach Punkten zum Hamburger SV aufschließen. Vor dem 20. Spieltag haben die Rheinländer zwölf Zähler, der HSV hat als 17. vor seinem Auftritt in Leipzig 15 Punkte. Der FC Augsburg hingegen könnte durch einen Sieg wieder Kontakt zu den internationalen Plätzen aufnehmen. Der Achtplatzierte liegt nur drei Punkte hinter dem Sechsten Borussia Dortmund.