1:1 in Köln Cajuby rettet dem FCA einen Punkt

Die Serie hat gehalten: Auch im neunten Spiel in Folge ist der FC Augsburg gegen den 1. FC Köln ungeschlagen geblieben. Caiuby rettete dem FCA beim 1:1 (0:1) mit seinem Kopfballtreffer den am Ende verdienten Punkt.

Lange sah es so aus, als könnte das Schlusslicht auch sein viertes Spiel in Folge gewinnen und in der Tabelle zu Hamburg und Bremen aufschließen. Doch Augsburg verhinderte dies mit seinem langem Atem. Fast 70 Minuten lang war von den Schwaben in Köln nicht viel zu sehen. Dann ließen die Kräfte beim FC nach und die Gäste nutzten das aus. Caiuby rettete dem FCA mit seinem fünften Saisontreffer einen Punkt und den Nimbus als Kölns "Angstgegner". Gegen keine andere Mannschaft blieb Augsburg in der Bundesliga neun Spiele lang ungeschlagen.

Köln ging nach zuletzt drei Siegen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Trainer Stefan Ruthenbeck vertraute der Elf, die am vergangenen Wochenende beim HSV gewonnen hatte. Der FCA - ebenfalls mit derselben Startelf wie letzte Woche - hielt die Partie zunächst offen. Mit der Zeit erarbeiteten sich die Gastgeber aber Feldvorteile und die besseren Torchancen.

Traumtor: Jojic trifft zur Kölner Führung

Milos Jojic trifft zum 1:0 für Köln.

Zunächst scheiterte Simon Terodde allein vor dem Tor an FCA-Keeper Marwin Hitz (26. Minute), der seine Mannschaft mit einer Glanzparade im Spiel hielt. Wenig später zielte Christian Clemens nicht genau genug. In der 40. Minute dann das 1:0: Nach einem Foul von Rani Khedira an Milos Jojic zirkelte der Gefoulte selbst einen direkten Freistoß aus 22 Metern unhaltbar für Hitz ins Eck. So ging der FC mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. Von den Schwaben kam in den ersten 45 Minuten insgesamt zu wenig.

FCA legt spät zu - Caiuby trifft

Zur zweiten Halbzeit brachte FCA-Coach Manuel Baum mit Marcel Heller und Kevin Danso zwei frische Leute. Es änderte sich aber erstmal nichts. Im Gegenteil: Um ein Haar hätte Danso ins eigene Tor getroffen (48.). Seinen Querschläger konnte Hitz gerade noch so abwehren. Erst nach rund zehn Minuten befreiten sich die Augsburger etwas mehr. Prompt kamen sie zu Torchancen: Michael Gregoritsch scheiterte in der 67. Minute am stark reagierenden Timo Horn im Tor der Kölner. Fünf Minuten später versuchte es Caiuby. Sein Schuss aus spitzem Winkel verfehlte den Kasten aber knapp.

Caiuby war es dann auch, der in der 77. Minute den Ausgleich erzielte. Nach einer Ecke gewann er das Kopfballduell gegen Frederik Sörensen und drückte den Ball über die Linie. Die Reaktion der Kölner? Wütend. Erneut war es Jojic, der mit einem Freistoß Hitz prüfte (80.). Kurz vor Schluss tauchte dann Sehrou Guirassy allein vor dem Augsburger Tor auf, verzog aber einen Tick zu hektisch knapp.

1. FC Köln - FC Augsburg 1:1 (1:0)

Köln: Timo Horn - Sörensen, Mere, Heintz, Hector - Salih Özcan, Höger (24. Lehmann) - Clemens (68. Klünter), Jojic - Terodde, Osako (71. Guirassy). - Trainer: Ruthenbeck

Augsburg: Hitz - Gouweleeuw (46. Danso), Khedira (77. Cordova), Hinteregger - Opare, Gregoritsch, Baier, Max - Koo (46. Heller), Caiuby - Finnbogason. - Trainer: Baum

Tore: 1:0 Jojic (40.), 1:1 Caiuby (77.)

Zuschauer: 49.900

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)