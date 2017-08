FCA setzt auf Sieg Ausgerechnet gegen Gladbach soll der Dreier her

Manuel Baum glaubt gegen die Borussia an den ersten Dreier der Saison. Dabei spricht aktuell vieles gegen die Augsburger. Zumindest vor dem neuen Stürmer der Gladbacher muss sich der FCA nicht fürchten.

Der Mönchengladbacher Traditionsverein hatte mit einem 1:0 beim 1. FC Köln einen optimalen Start erwischt und dabei seine starke Form bewiesen. Die Schwaben hingegen warten noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Allerdings haben sie ausgerechnet an den Gegner jetzt einen ihrer stärksten Spieler abgegeben. Einziger Trost: Ex FCA-Stürmer Raúl Bobadilla wird am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) nicht spielen.

Bobadillas Aussetzer vertraglich zugesichert

Das Angriffskraftpaket war erst in der vergangenen Woche vom FCA nach Mönchengladbach zurückgekehrt. Die Augsburger ließen sich aber vertraglich zusichern, dass der Publikumsliebling nicht gegen sie auflaufen darf. "In dieser Situation finde ich das sinnvoll", erklärte Baum. "Er hat unbestritten Qualität. Deshalb fand ich die Idee gut", ergänzte er.

"Eine der besten Mannschaften"

Trotzdem hat der Coach vor der Borussia gehörigen Respekt. "Sie haben richtig gute Konterspieler. Gladbach gehört für mich zu den fünf, sechs besten Mannschaften in dieser Saison, das haben sie im ersten Spiel gegen Köln auch gezeigt", so Baum.

Mehr Effektivität und Kampf um "jeden Zentimeter"

Baum hat sich aber einen Plan zurechtgelegt, "dass wir sie nicht ins Spiel kommen lassen und dann versuchen wir, die drei Punkte hier zu behalten." Nach dem Aus im DFB-Pokal und dem verpatzten Bundesliga-Auftakt beim Hamburger SV setzt der Trainer auf eine Steigerung der Effektivität bei den Abschlüssen. "Das Spiel im letzten Drittel und Sechzehner hat ganz gut funktioniert", räumte der 37-Jährige ein, dem aber noch der viel beschworene letzte Tick fehlte. Er hofft, dass der zuletzt angeschlagene Offensivspieler Caiuby spielen kann. Aber auch die Einstellung soll sich ändern: "Wir müssen das Bewusstsein haben, dass jeder Zentimeter, jeder Zweikampf, jeder Pass wichtig ist, um zum Erfolg zu kommen."

Erinnerung an Baums Premierensieg

Aber immerhin hat Baum eine positive Erinnerung an die letzte Begegnung mit Mönchengladbach. Mitte Dezember hatte er als Nachfolger des freigestellten Dirk Schuster gegen die Borussia seine siegreiche Premiere als Proficoach der Fuggerstädter feiern können. Beim FCA sieht die Bilanz sogar noch besser aus: Mönchengladbach hat bisher noch nie in der Fuggerstadt gewonnen. Allerdings müssten die Schwaben für einen Erfolg bekanntlich schon wieder einmal treffen. Und das haben sie seit 331 Pflichtspielminuten nicht mehr geschafft.