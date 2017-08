2. Spieltag Bundesliga Augsburg erkämpft gegen Gladbach verdienten Ausgleich

Gegen Gladbach wollte das Team von FCA-Trainer Manuel Baum die Auftaktniederlage beim Hamburger SV vergessen machen. Schon in der ersten Minute gelang es den Augsburgern ein klares Zeichen zu setzen.

Alfred Finnbogason netzte nach 35 Sekunden zur 1:0-Führung ein. Borussen-Tormann Yann Sommer war zwar noch dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern. In der sechsten Minute hatte dann Jonathan Schmid schon das 2:0 auf dem Fuß, doch Jannik Vestergaard klärte zur Ecke. Handelfmeter! Hier wäre der Videobeweis gefragt gewesen.

Zakaria gleicht aus, Wendt legt nach

Immerhin ging es turbulent weiter. Denn schon zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Denis Zakaria, der über Marwin Hitz hinweg eiskalt zum 1:1 vollstreckte. Der nächste Dämpfer für die Gastgeber. Gladbach hatte jetzt das Spiel in der Hand und machte gehörig Dampf. Raffael dribbelte sich in den Strafraum und bediente Herrmann, der an Hitz scheiterte. Doch beim Abpraller war Oscar Wendt (30.) mit dem Kopf zur Stelle und nickte ein. Die Gäste hatten das Spiel gedreht. Bitter für Augsburg, die sich nach dem Blitzstart auf einem guten Weg wähnten. Doch in der Abwehr klafften bei den Schwaben teils große Lücken, auch mit dem Abschluss haperte es. Ein Hackenschuss von Caiuby (40.) landete direkt bei Sommer. Im Gegenzug rettete nur das Aluminium den FCA beim Schuss von Thorgan Hazard.

Augsburg macht Druck

Der FCA startete wieder mit Vollgas in die zweite Hälfte. Nach einer Flanke von Schmid (48.) schraubte sich Michael Gregoritsch hoch. Sein Kopfball flog aber wenige Zentimeter über das Tordreieck hinweg. Finbogasons (50.) brachialer Schuss und Daniel Baiers Versuch lenkte Sommer mit Mühe über die Latte. Auch Caiuby (51.) verfehlte das Tor nur knapp. Da hatten die Fohlen nach verschlaffenem Start in die zweite Halbzeit Glück, dass die Schwaben aus den vier Großchancen innerhalb von fünf Minuten nichts gemacht hatten. Und immer wieder Finbogason, der in der 65. Minute am herausstürmenden Sommer scheiterte. Der FCA strümte an und die Gladbacher Führung wackelte. In der 89. Minute war es soweit. Cordova versenkte das Leder aus kurzer Distanz zum verdienten 2:2-Endstand.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:2)

Augsburg: Hitz - Framberger, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Koo (76. Cordova), Baier - Schmid (76. Heller), Gregoritsch (76. Khedira), Caiuby - Finnbogason. - Trainer: Baum

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria (63. Benes) - Herrmann (65. Hofmann), Hazard - Stindl, Raffael (80. Johnson). - Trainer: Hecking

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel) Tore: 1:0 Finnbogason (1.), 1:1 Zakaria (7.), 1:2 Wendt (30.), 2:2 Cordova (89.)

Zuschauer: 29.243

Beste Spieler: Baier - Sommer, Vestergaard

Gelbe Karten: Baier, Gouweleeuw - Zakaria (2), Vestergaard