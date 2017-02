3:2-Sieg gegen Bremen Bobadilla schießt Augsburg ins Glück

Was für ein Finish: Raul Bobadilla hat seinen FC Augsburg in der Partie gegen den SV Werder Bremen in allerletzter Sekunde zum Sieg geschossen. Zweimal im Rückstand siegten die Schwaben am Ende mehr als schmeichelhaft mit 3:2 (1:1).