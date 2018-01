Europa-League-Platz im Blick FCA hofft in Gladbach auf Finnbogason

Gerade einmal einen Punkt liegen die beiden Vereine Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg vor der Partie (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen) auseinander. Nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt (1:0 gegen den HSV) spielen die Schwaben gegen die Mannschaft, gegen die sie in den bisherigen 13 Duellen nur zwei Mal verloren haben. Obwohl Trainer Manuel Baum der Angriff der Fohlen durchaus beeindruckt, will er "natürlich etwas mitnehmen". Allerdings erwartet er ein "heißes Spiel. Wir werden versuchen, alles reinzulegen und Gladbach ihrer Stärken zu berauben. Wenn sie in ihren Flow kommen, wird es schwierig."

"Kein Risiko" bei Finnbogason

Sein Einsatz ist noch nicht sicher: Alfred Finnbogason

Ob der Augsburger Topstürmer in Mönchengladbach sein Comeback geben kann, ist aber weiterhin offen. Der elfmalige Saison-Torschütze aus Island hatte zuletzt zwar wieder voll trainieren können. Nun müsse man aber abwarten, wie die Achillessehne bei dem Stürmer reagiere, sagte Baum. Ein Risiko will der 38-Jährige bei Finnbogason auf keinen Fall eingehen. "Wir gehen auf Nummer sicher. Wenn noch ein bisschen was ist, lassen wir ihn ganz daheim, ansonsten kann es so sein, dass er sich über ein paar Minuten herantastet oder auch von Anfang an spielt", sagte der Trainer.

Angriff auf die Europa-League-Plätze trotz anderer Ziele

Falls der Isländer nicht auflaufen kann, könnte alternativ Sergio Cordova nach seinem Startelf-Debüt gegen den HSV erneut eine Chance von Beginn an erhalten. Insgesamt kann Baum personell bis auf Dong-Won Ji aus dem Vollen schöpfen. Dem Angriff auf die internationalen Plätze dürfte also nichts im Wege stehen. Und das, obwohl sie beim FC Augsburg dieses Thema immer noch strikt ausklammern. "Wir haben ein klar übergeordnetes Ziel und das ist der Klassenerhalt, da stehen die 40 Punkte. Erst wenn wir dieses Ziel erreicht haben, können wir über alles weitere reden."

Gladbach ohne Sechs - aber wohl mit Raffael

Bei den Fohlen steht Toptorjäger Raffael vor seinem Startelf-Comeback. Am vergangenen Sonntag beim Derby in Köln kam der Offensivspieler erst nach der Pause zum Einsatz und erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 (Endstand 1:2). "Er hat unsere Offensive belebt", sagte Trainer Dieter Hecking, der weiterhin auf mindestens sechs Spieler verzichten muss.