FC Augsburg in Wolfsburg Mit Kraftakt zum verdienten Sieg

Das Tor von Mario Gomez brachte die Wölfe in der 4. Minute in Führung. Halil Altintop (25. ) gelang der Ausgleich und Dominik Kohr (69.) machte den Dreier für Augsburg perfekt. Clever und effektiv haben die Schwaben den Gastgebern den Schneid abgekauft. Der VfL blieb bei seinem Heimspiel dagegen überraschend blass.

Schneller Rückstand, starke Aufholjagd

Grippegeschwächt rutschten am 18. Spieltag Halil Altintop, Usami Takashi, Raphael Framberger und Raul Bobadilla in die Anfangsformation von FCA-Trainer Manuel Baum. Die Schwaben starteten trotz Personalproblemen mit hohem Pressing in die Partie. Doch der Schuss ging zunächst nach hinten los. Nach einem Foul von Framberger gab es Freistoß für den VfL. Yunus Malli führte aus, Mario Gomez verlängerte den Ball per Kopf ins lange Eck. Schwer zu halten für Marvin Hitz. Deshalb stand nach vier Minuten die schnelle Führung für Wolfsburg.

Der FCA tat sich schwer, steckte aber nicht zurück. Bobadilla scheiterte in der 19. Minute an Wolfsburgs Keeper Diego Benaglio. Altintop (25.) verpasste zunächst gegen Gerhardt die nächste Chance, holte sich sein drittes Saisontor aber nur kurze Zeit später. Der 34-Jährige köpfte erst an die Latte, im Nachschuss traf er dann ins Netz. Verdienter Ausgleich, die Wölfe waren zu fahrlässig mit der Führung umgegangen.

Wolfsburg sucht die Führung, Augsburg trifft

Wolfsburg versuchte nach der Pause die Führung wieder zu übernehmen und erhöhte den Druck. Hitz musste einen abgefälschten Schuss von Gomez (47.) entschärfen. Paul-Georges Ntep (52.) jagte den Ball knapp über den Kasten. Warnschüsse an die Gäste hier wachsam zu bleiben. Auch Vieirinha prüfte den Augsburger-Tormann, der wie sein VfL-Kollege eine starke Partie spielte.

Doch das Duell drehten dann die Schwaben, die immer wieder offensive Nadelstiche gesetzt hatten und die Wolfsburger damit auf Trab hielten. Frambergers Flanke erreichte Dominik Kohr (69.), der frei stand und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Jetzt musste der FCA nur noch gut verteidigen, der Erfolgsdruck lag jetzt auf den Gastgebern. Am Ende blieb es beim 2:1 für die Augsburger.

Schema: VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:2 (1:1)

Wolfsburg: Benaglio - Seguin, Bruma, Ricardo Rodriguez, Gerhardt - Guilavogui (80. Arnold), Luiz Gustavo - Vieirinha (72. Mayoral), Malli (72. Blaszczykowski), Ntep - Gomez. -

Trainer: Ismael

Augsburg: Hitz - Framberger, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Moravek (40. Kohr) - Usami (62. Teigl), Altintop, Koo, Ji - Bobadilla (88. Kacar).

Trainer: Baum

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Tore: 1:0 Gomez (4.), 1:1 Altintop (25.), 1:2 Kohr (69.)

Zuschauer: 24.811

Beste Spieler: Gomez, Bruma - Altintop, Kohr

Gelbe Karten: Vieirinha, Luiz Gustavo (3) - Max (3), Koo (4)

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 11:12 Ecken: 5:6 Ballbesitz: 59:41 Prozent Zweikämpfe: 87:73