Versöhnlicher Jahresabschluss FCA verdient sich 1:1 in Dortmund

Toll gekämpft und verdient einen Punkt entführt: Der FC Augsburg verabschiedet sich mit einem respektablen 1:1 bei Borussia Dortmund in die Winterpause. Den Treffer für die Schwaben erzielte Dong-Won Ji.

Im zweiten Spiel unter ihrem Interimstrainer Manuel Baum zeigte der FCA im Dortmunder Hexenkessel eine sehr engagierte Leistung. Durch das 1:1 haben die Schwaben als Tabellenzwölfter nun 18 Punkte auf dem Konto und fünf Zähler Abstand zum Relegationsplatz. Der Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund kam gegen clever spielende Gäste nicht in ihren gewohnten Spielfluss. Ein Treffer von Ousmane Dembelé war zu wenig, um die drei Punkte in Westfalen zu behalten.

Ji nutzt Bartras Schnitzer zur Führung

Dong-Won Ji nach seinem Führungstreffer.

Die Augsburger versuchten es mit der klassischen Auswärtstaktik: Mit einer Vierer- bis Fünferkette in der Abwehr und Ji als einsamer Spitze setzten sie auf Konter. Der BVB fand in einer Anfangsphase voller Ballverluste trotzdem seine Wege zum Tor - schon nach acht Minuten traf Mario Götze den Pfosten. Dies sollte aber die beste Torchance der Dortmunder in der ersten Hälfte bleiben.

Der FCA setzte nach einer kurzen Abtastphase immer wieder Nadelstiche und störte früh. So provozierten die Schwaben den Fehler, der zum 1:0 durch Ji führte. Marc Bartra hatte den Ball vertändelt. Jan Moravek reagierte schnell und schickte Ji, der Roman Weidenfeller im Dortmunder Kasten keine Chance ließ. Unmittelbar nach dem 1:0 war sogar die Chance da, höher in Führung zu gehen. Doch der schön frei gespielte Georg Teigl scheiterte allein vor Weidenfeller am Torwart der Schwarz-Gelben.

BVB gleicht aus - FCA im Glück

Ousane Dembelé (M.) war einer der stärksten Borussen.

Die Gastgeber, bei denen nach 45 Minuten Sven Bender für den schwachen Bartra eingewechselt wurde, kamen wütend aus der Kabine. Und gleich der Angriff führte prompt zum Ausgleich: Shinji Kagawa steckte den Ball schön zu Dembelé durch, der sich gegen Teigl durchsetzte und aus halbrechter Position zum 1:1 einschoss. Der BVB machte nun weiter Druck und hatte durch den ansonsten weitestgehend abgemeldeten Pierre-Emerick Aubameyang die Chance zum 2:1. Bei dessen Seitfallzieher war Marwin Hitz jedoch auf dem Posten (51.).

Kurz darauf dann Glück für den FCA: Paul Verhaegh traf Kagawa im Strafraum elfmeterwürdig am Knie, der Pfiff von Schiedsrichter Guido Winkmann blieb aber aus. Das hätte Elfmeter geben müssen. Den Gastgebern war nun etwas der Zahn gezogen. BVB-Trainer Thomas Tuchel versuchte aber alles, brachte Gonzalo Castro für Kagawa und André Schürrle für Dembelé. Doch all das nutzte nichts mehr. Die Augsburger - inzwischen mit Markus Feulner und Gojko Kacar im Spiel, verteidigten mit Glück und Geschick den Punkt.

"In der ersten Halbzeit haben wir das sehr gut gemacht, in der zweiten hatten wir das Glück, das du brauchst, um in Dortmund zu bestehen", sagte Manager Stefan Reuter nach der Partie.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 1:1 (0:1)

Dortmund: Weidenfeller - Ginter, Merino, Bartra (46. S. Bender), Schmelzer - Weigl - Pulisic, Kagawa (71. Castro), Dembélé (81. Schürrle), M. Götze - Aubameyang

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr (78. Kacar), Baier - Schmid, Moravek (73. Feulner), Teigl - Ji (90. Hal. Altintop)

Tore: 0:1 Ji (33.), 1:1 Dembelé (47.)

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)