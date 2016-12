Einstand nach Maß für Baum Schmeichelhafter 1:0-Erfolg für den FC Augsburg

Interimscoach Manuel Baum veränderte bei seinem Debüt einiges: In der Innenverteidigung war Jeffrey Gouweleeuw dabei, Ja-Cheol Koo spielte vorne zentral hinter Dong-Won Ji, hinten links startete Philipp Max anstelle von Konstantinos Stafylidis. Für den gesperrten Dominik Kohr stand Jan Moravek in der zentralen Defensive - an der defensive Spielweise des FC Augsburg änderten diese taktischen Umstellungen jedoch nichts.

Das Spiel bot den Zuschauern wenig Attraktives: Ganze 14 Minuten dauerte es, bis es zum ersten Torabschluss des Spiels kam - Ji kam frei zum Kopfball, sein Ball ging aber weit am Tor vorbei. Gladbach kam erst in der 20. Minute erstmals vor das Augsburger Tor. Doch der harmlose Schuss des Ex-Augsburgers André Hahn war für Marwin Hitz kein Problem. Dem Spiel fehlte es an Tempo, beide Mannschaften zeigten nach vorne kaum etwas. In der 40. Minute dann mal wieder eine Torchance, doch der Kopfball von Andreas Christensen nach einem Freistoß ging über das Augsburger Tor.

Hinteregger lässt FCA-Fans jubeln

In der 65. Minute dann die bislang beste Szene des Spiels: Raffael spielte Mahmoud Dahoud nach einem Sololauf glänzend frei. Der Mittelfeldmann zog von halbrechts aus elf Metern ab, der Ball zischte nur Zentimeter über den Winkel. Doch auch die Augsburger konnten sich noch einmal in Szene setzen und die Fans zum Jubeln bringen: Der Ex-Gladbacher Martin Hinteregger erzielte nach einem Freistoß per Kopf die doch eher schmeichelhafte Führung für den FCA - auch dank des Innenpfostens (75. Min.).