0:1 in Hamburg Turbulente Partie mit schlechtem Ende für den FCA

Augsburgs Trainer Dirk Schuster ließ seine Mannschaft zum vierten Mal in Folge in der gleichen Besetzung antreten. Hamburgs Coach Markus Gisdol tat es ihm gleich und schickte ebenfalls zum vierten Mal in Serie dieselbe Startelf auf den Rasen. Das frische Selbstvertrauen des HSV war in den Anfangsminuten greifbar, Augsburg geriet schnell unter Druck. Der zuletzt enorm gefährliche Michael Gregoritsch per Fernschuss setzte die erste Duftmarke der Hanseaten (7.), die im zentralen Mittelfeld mit Kapitän Gotoku Sakai und Matthias Ostrzolek giftig begannen. Der FCA war bemüht, erst einmal das Tempo zu drosseln und den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen - was phasenweise gelang.

Augsburg in Überzahl

Nach einem Schlag gegen Dominik MKohr musste Lewis Holtby vom Platz.

In der Offensive brachten die Schwaben außer einem verunglückten Abschluss von Halil Altintop kurz nach dem Anpfiff (2.) jedoch lange nichts mehr zustande. Der HSV gewann die deutliche Mehrzahl der Zweikämpfe und bereitete den Gästen mit seinen schnellen Flügelspielern Nicolai Müller und Filip Kostic arge Probleme. Ein Freistoß des laufstarken Gregoritsch sorgte dann fast für die Führung - Kohr klärte schließlich in höchster Not (25.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Hamburgs Lewis Holtby nach einem Ellbogenschlag an Augsburgs Dominik Kohr vor über 45.000 Zuschauern des Feldes verwiesen.

Gelb-Rote Karte für Kohr

Nach dem Wechsel kamen die Gäste schnell zur Führungschance, Altintop vergab jedoch überhastet aus wenigen Metern (52.). Das wär's gewesen aus Augsburger Sicht! Das Spiel wurde nun immer hitziger, Schiedsrichter Daniel Siebert hatte alle Hände voll zu tun, immer wieder kam es zu kleineren Rudelbildungen. Die Augsburger konnten aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Sie hielt auch nicht sonderlich lange - in der 66. Minute musste Kohr ebenfalls vorzeitig zum Duschen: Der FCA-Defensivmann sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Als wäre die damit verbundene Sperre nicht genug, fiel zwei Minuten später auch noch das 1:0 für die Hamburger durch einen fulminanten Rechtsschuss von Filip Kostic.

"Offensiv haben wir zu wenig zu Stande gebracht. In der Halbzeit haben wir darauf hingewiesen, dass wir einen kühlen Kopf brauchen. Das ganze Ding haben wir uns mit der Gelb-Roten Karte selbst ein bisschen kaputt gemacht." Dirk Schuster

Koo erstmals wieder dabei

Markus Gisdol bejubelt den zweiten Sieg in Folge.

Die Augsburger taten bis in die Schlussphase zu wenig für das Spiel, der HSV wollte den Sieg mit aller Macht und verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Einziger Lichtblick beim FCA: Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo stand erstmals seit seiner Wadenverletzung wieder im Kader und wurde in der 82. Minute für Konstantinos Stafylidis eingewechselt. Für das Team von Trainer Markus Gisdol ist es der ersehnte erste Heimsieg in dieser Saison. Die Hanseaten sind nach dem katastrophalen Saisonstart nun seit vier Partien ohne Niederlage und haben den Anschluss ans untere Tabellen-Mittelfeld wieder hergestellt.

Hamburger SV - FC Augsburg, 1:0

Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Djourou, Gideon Jung, Santos - Gotoku Sakai, Ostrzolek - Nicolai Müller (89. Spahic), Holtby, Kostic (85. Ekdal) - Gregoritsch (67. Wood).

Trainer: Gisdol

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Stafylidis (82. Koo) - Kohr, Baier - Schmid, Altintop (69. Kacar), Max (69. Usami) - Ji.

Trainer: Schuster

Tor: 1:0 Kostic (68.)

Zuschauer: 45.793

Rote Karte: Holtby nach einer Tätlichkeit (44.)

Gelb-Rote Karte: Kohr wegegn wiederholten Foulspiels (66.)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Gelbe Karten: Djourou (5) - Hinteregger (2), Schmid, Stafylidis (3)