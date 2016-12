FC Augsburg Schuster will den "Dino" auf Distanz halten

Der FCA hat derzeit als Tabellenzwölfter sieben Punkte Vorsprung auf die abstiegsbedrohten Hamburger auf Rang 17. "Wir wollen mindestens einen Punkt, nach Möglichkeit drei, um den Abstand zu halten", sagte Schuster vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Live-Einblendungen in "Heute im Stadion" auf Bayern 1). Nach zuletzt fünf Punkten aus drei Partien attestiert der Augsburger Coach dem Kontrahenten aber ein klares Hoch. "Der Trend beim HSV zeigt deutlich nach oben. Wir müssen alles geben, um auch dort zu bestehen", sagte Schuster.

Zwei mögliche Rückkehrer der Schwaben

Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw und Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo sind beim FC Augsburg wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Gouweleeuw befand sich zuletzt nach einem Lungenkollaps im Aufbautraining, Koo war wegen einer Muskelverletzung in der Wade ausgefallen. Ob sie in Hamburg im Kader stehen, entscheidet Schuster kurzfristig.

Langzeitverletzte und ein weiterer Ausfall beim HSV

Ausfälle hat hingegen der Bundesliga-Dino zu beklagen. Neben den Langzeitverletzten René Adler, Cléber und Alen Halilovic kann beim HSV auch Nachwuchshoffnung Finn Porath nicht mitspielen. Eine Diagnose über seine Knieverletzung stand aber noch aus. Trainer Markus Gisdol rechnet gegen die Fuggerstädter auf jeden Fall mit einem Geduldsspiel. Die eingespielte Mannschaft funktioniere als Team, sagte er. Zudem könne Augsburg "richtig gut verteidigen. Ihre Konter sind immer gefährlich."

Weiter mit Beiersdorfer oder kommt Bruchhagen?

Steht offenbar bereit: Heribert Bruchhagen

Mindestens so sehr wie das Spiel interessiert in Hamburg eine Personalie: So soll Heribert Bruchhagen nach übereinstimmenden Medienberichten bereitstehen, um Dietmar Beiersdorfer als Vorstandsvorsitzenden zu beerben. Wie die "Hamburger Morgenpost" und der "Kicker" berichten, soll der ehemalige Frankfurter Vorstandschef Teilen des Aufsichtsrates sein grundsätzliches Interesse bestätigt haben. Dies sei allerdings an die Bedingung geknüpft, dass sich der HSV von Beiersdorfer sauber trenne.