Frankfurt beim FCA Personalmisere ist keine Ausrede

Nach zuletzt zwei torlosen Remis setzt der Augsburger Coach gegen die Eintracht darauf, dass seine Mannschaft auch in der Offensive wieder zu mehr Chancen kommt. "Wir wollen alles dafür tun, dass wir auch vor dem gegnerischen Tor erfolgreich sind. Wir machen Fortschritte", sagte Schuster. "Wir sind optimistisch, dass wir offensiv gut spielen, ohne unsere Defensive zu vernachlässigen."

"Wir haben eine gute Mannschaft und haben das in den letzten Spielen auch unter Beweis gestellt." FCA-Coach Dirk Schuster

Ausgerechnet drei Offensivkräfte fehlen

Allerdings geht der FCA immer noch stark geschwächt in das Duell. "Ich kann noch nicht sagen, wie die Aufstellung aussehen wird. Von den Verletzten kommt keiner zurück", sagte Schuster. Offensivkräfte wie Raul Bobadilla, Caiuby und Alfred Finnbogason stehen nicht bereit. Auch für Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw und Marvin Friedrich käme ein Einsatz im nun folgenden Heimspiel noch zu früh. Trotzdem möchte der 48-Jährige die dünne Personaldecke aber nicht weiter in den Fokus rücken. "Wir wollen trotz der ganzen Ausfälle unter Beweis stellen, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir wollen mutig spielen", erklärte er.

Gegner seit sieben Spielen ungeschlagen

Die Frankfurter sind allerdings in dieser Saison sehr gereift. Seit sieben Pflichtspielen ist der Traditionsverein ungeschlagen, zuletzt wurde sogar Borussia Dortmund düpiert. Nur zehn Gegentore kassierte die Eintracht in zwölf Spielen. Damit stellten die Hessen sogar die Vereinsbestmarke aus der Saison 1990/91 ein. Das nötigt Schuster Respekt ab. Er habe "Riesenrespekt" vor dem Eintracht-Trainer. Kovac wiederum will von einer Favoritenrolle nichts wissen. "Ich gehe nicht konform mit der Aussage, dass wir in diesem Spiel Favorit sind", sagte der Kroate.