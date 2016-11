Aufwärtstrend fortsetzen FC Augsburg will in Köln weiter punkten

Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen gegen Berlin und in Ingolstadt ist der FC Augsburg aus dem Tabellenkeller geklettert. Diesen Aufwärtstrend möchte Trainer Dirk Schuster mit seiner Mannschaft auch im Rheinland fortsetzen. Die Statistik spricht dafür - die letzten beiden Auswärtspartien in Köln konnten die Schwaben gewinnen. Betrachtet man alle Duelle in der ersten Liga, lässt sich die Geißbockelf sogar als Lieblingsgegner einordnen: Bis auf das erste Aufeinandertreffen hat der FCA keine Begegnung mit Köln verloren.

Allerdings gehört das Team von Trainer Peter Stöger zu den heimstärksten der Liga - die Domstädter holten zu Hause in dieser Saison schon 13 von 15 möglichen Punkten. Die einstige Fahrstuhlmannschaft hat sich längst etabliert und ist aktuell Vierter. Großen Anteil daran hat Anthony Modeste, der in dieser Spielzeit bereits zwölf Tore erzielte. Vor allem ihn gilt es laut Schuster "irgendwie auszuschalten".

"Die letzten beiden Spiele waren sehr ordentlich, wir haben zweimal zu Null gespielt und phasenweise sehr guten Fußball gezeigt. Das gilt es, gegen Köln mitzunehmen." FCA-Abwehrspieler Philipp Max

Angespannte Personalsituation beim FCA

Fraglich ist noch der Einsatz von Innenverteidiger Martin Hinteregger. Der Österreicher hat gegen Hertha BSC einen Nasenbeinbruch erlitten. Er musste aber nicht operiert werden und war bereits am Mittwoch wieder im Training mit Schutzmaske. Hinteregger ist bei den verletzungsgeplagten Schwaben gesetzt - der Defensivmann stand seit dem 2. Spieltag immer in der Startelf. Auf jeden Fall verzichten muss der FCA-Coach auf die Langzeitverletzten Caiuby (Knie-OP), Raul Bobadilla (Sehnenverletzung) und Alfred Finnbogason (Schambein-Entzündung). Außerdem kehrte der Südkoreaner Ja-Cheol Koo mit einer Wadenverletzung von der Länderspielreise zurück und Markus Feulner muss krankheitsbedingt passen. Marwin Hitz, der ebenfalls mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hat, konnte am Donnerstag nicht trainieren und muss kurzfristig entscheiden, ob er die Reise am Freitag antreten kann. Die Personalmängel will Schuster weiterhin mit Teamgeist kompensieren: "Jeder Spieler in unserem Kader hat die Wertigkeit, stets da zu sein, wenn andere Spieler ausfallen."

"Wir werden morgen nach Köln fliegen, sollte uns die Lufthansa keinen Strich durch die Rechnung machen. Das ist offen!" FCA-Trainer Dirk Schuster

Für Freitag haben die Piloten der Lufthansa einen weiteren Streiktag angekündigt. Bleibt zu hoffen, dass Schuster & Co. rechtzeitig zum Spiel in der Kölner Arena ankommen.