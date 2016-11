0:0 in Köln Augsburgs Defensive hält stand

Wie schon zuvor der FC Ingolstadt und die Berliner Hertha biss sich auch der 1. FC Köln mit seinem Toptorjäger Anthony Modeste die Zähne an der Augsburger Defensive aus. Die Mannschaft von Dirk Schuster zeigte in Köln aber nicht nur im Abwehrverhalten Qualitäten. Auch nach vorne versuchten die Schwaben einiges, wurden allerdings nicht belohnt.

Zwei, die sich verstehen: Peter Stöger (l.) und Dirk Schuster

Insgesamt hatten die Gastgeber ein bisschen mehr vom Spiel und auch den höheren Ballbesitz. Bereits nach 83 Sekunden hatten die FC-Fans den Torjubel auf den Lippen, Außenverteidiger Frederik Sörensen traf nach einer schönen Einzelleistung den Außenpfosten. Kurz darauf kamen auch Modeste und Yuya Osaka zu Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Aber auch die Schwaben, die danach hinten nicht mehr viel zuließen, kamen zu Torchancen. Bei einem Freistoß von Konstantinos Stafylidis und einem Schuss von Philipp Max musste Kölns Keeper Thomas Kessler schon vor der Pause sein ganzes Können aufbieten.

Chancenplus für Köln - Nadelstiche des FCA

Auch nach dem Wechsel setzten die Gäste immer wieder Nadelstiche und hätten durchaus auch in Führung gehen können, etwa in der 70. Spielminute, als Jonathan Schmid nach einem schönen Konter über Daniel Baier knapp links am Tor vorbeizielte.

Köln versuchte noch einmal alles und kam noch durch Mergim Mavraj (82.) und den eingewechselten Marcel Hartel zur besten Chance (84.). FCA-Keeper Marwin Hitz, der unter der Woche kaum trainieren konnte, war aber zur Stelle.

1. FC Köln - FC Augsburg 0:0

Köln: Kessler - Sörensen, Mavraj, Heintz, Rausch - Höger (57. Rudnevs), Hector - Risse, Zoller (65. Hartel) - Osako (85. Özcan), Modeste. - Trainer: Stöger

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier - Schmid (71. Teigl), Altintop (90.+2 Kacar), Max (78. Usami) - Ji. - Trainer: Schuster

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)