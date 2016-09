Mühevoller Bayern-Sieg FCB quält sich zu 3:1 gegen Ingolstadt

Zwar dominierte der FC Bayern die Partie, doch spielerisch konnten sie gegen die couragiert und diszipliniert auftretenden Schanzer nicht auftrumpfen. Ohne David Alaba, Philipp Lahm, Thomas Müller (alle mit Magen-Darm-Infekt) und Mats Hummels (Erkältung) taten sich die Bayern schwer, dem FC Ingolstadt ihr Spiel aufzudrücken.

Lezcano sorgt für erstes Bayern-Gegentor

Und so gelang in der 8. Minute dem FC Ingolstadt die Überraschung: Dario Lezcano fügte dem Rekordmeister den ersten Gegentreffer überhaupt in dieser Saison zu - das mutige Auftreten der Schanzer wurde belohnt. Doch nur fünf Minuten später gelang Robert Lewandowski schon der Ausgleichstreffer. Die Gäste ließen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen: Sie versteckten sich nicht und zeigten gute Defensivarbeit. Das Münchner Spiel wirkte zu drucklos und tempoarm, um die Ingolstädter Abwehr ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Im Gegenteil: Der FCI erarbeitete sich Chancen, wie in der 39. Minute, als Manuel Neuer einen strammen Schuss von Mathew Leckie parieren musste. Von den Hausherren hingegen ging kaum Torgefahr aus.

Alonso mit Distanzschuss zur Führung

In der 50. Minute passierte es dann doch: Xabi Alonso brachte die Bayern mit einem Fernschuss aus 25 Metern in Führung. Doch Ingolstadt suchte den Ausgleich: In der 55. Minute hatte Leckie die Großchance, doch er scheiterte freistehend an Manuel Neuer. In der 68. Minute war es Lukas Hinterseer der völlig frei den Ball neben den Pfosten setzte. Das Münchner Spiel war weiter unverändert: Wenig Tempo, wenig Überraschungsmomente und ganz wenige Torraumszenen. Das 2:2 wäre für die Schanzer mehr als verdient gewesen. In der 84. Minute sorgte schließlich Rafinha für die Vorentscheidung.