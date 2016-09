FC Bayern empfängt FCI Ein Virus erhöht Ingolstadts Chancen

Wiesnauftakt in München - da will auch der FC Bayern München in Feierlaune sein. Ein Heimsieg gegen den FC Ingolstadt ist deshalb Pflicht. Die Gäste versprechen aber, sich mit allen Mitteln zu wehren.

Ingolstadts Trainer Markus Kauczinski will mit seinem Team beim Rekordmeister "das Optimale herausholen", wie er sagt. Ein bisschen wie das berühmte Pfeifen im Walde klingt es aber dann doch, wenn er meint, dass die Wahrscheinlichkeit, beim FC Bayern zu punkten, größer ist, als einen Sechser im Lotto zu holen.

"Wir werden uns dort nicht hinten reinstellen und eine Kerze aufstellen, sondern wir wollen unser Spiel machen. Es ist in jedem einzelnen Spiel etwas möglich." Ingolstadt-Trainer Markus Kauczinski

"Wir wollen mutig sein"

In der Vorsaison hatten die Schanzer in der Arena beim 0:2 eine ansprechende Leistung gezeigt. Das macht Mut für Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/live in Einblendungen in "Heute im Stadion"). "Uns ist bewusst, dass alles perfekt laufen muss", so Kauczinski. "Wir werden alles versuchen, so einen Tag zu erwischen." Die Schwere der Aufgabe ist dem Trainer aber bewusst. "Es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit. Das ist wie Lotto spielen", sagte er. Und weiter: "Es ist wahrscheinlicher, dass wir etwas holen, weil wir die Dinge in der Hand haben."

Damit es klappt, will der FCI, der an den ersten beiden Spieltagen nur einen Punkt holte, selbstbewusst auftreten. "Wir müssen kaltschnäuziger werden und haben in allen Bereichen noch Luft nach oben", so der Coach. "Es gilt, an uns zu glauben", meint auch Mittelfeldspieler Pascal Groß. "Wir fahren nicht mit Angst da hin, sondern wollen mutig sein."

Bayern ohne Drei - Boateng und Robben auf der Bank

Arjen Robben und Jérome Boateng stehen wieder im Kader.

Die Bayern - unter der Woche mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen FK Rostow erfolgreich in die Champions-League-Saison gestartet - wissen, dass ein Dreier Pflicht ist, auch wenn gleich drei Stammkräfte kurzfristig ausfallen. Kapitän Philipp Lahm, Thomas Müller und David Alaba müssen wegen eines Magen-Darm-Infektes passen. Dafür kündigte Ancelotti an, dass nach ihren Verletzungen sowohl Jéome Boateng als auch Arjen Robben im Kader sein und auf der Bank sitzen werden.

"Beide haben sehr gut trainiert", so der Coach, der auch verriet, dass Kingsley Coman nach seiner Fußverletzung sogar zur Startformation gehören wird. "Kingsley hat gut trainiert, er ist bereit zu spielen, er beginnt", sagte der Italiener.