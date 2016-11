Schweinsteiger "eine weitere Option" Löw setzt auf Umdenken, Klinsmann auf Wechsel

Hoffnungen auf Einsätze in der Premier League wollte der Portugiese dem früheren Nationalmannschaftskapitän bei seiner Rückkehr ins Teamtraining nicht machen: "Im Moment haben wir keine personellen Probleme im Mittelfeld. Aber wenn wir Probleme haben, ist er ein Kandidat." Löw setzt dagegen auf ein Umdenken beim englischen Rekordmeister: "Im Fußball gibt es manchmal eine plötzliche Wende, vielleicht denkt José Mourinho ein bisschen um, aufgrund nicht immer erfolgreicher Spiele bei Manchester United. Das wäre für den Bastian toll", sagte Löw.

Mourinho will Schweinsteiger nicht halten

Nach seiner Ankunft im Sommer hatte Mourinho den langjährigen FC Bayern-Profi, der seit 2015 in Manchester spielt, aus dem Kader gestrichen. Ein Transfer des 121-maligen Nationalspielers schlug fehl, weil der Bayer seinen bis 2018 laufenden Vertrag erfüllen will. Doch ein Wechsel ist für Mourinho nicht vom Tisch. Schweinsteiger sei durch das Training mit der Mannschaft in besserer körperlicher Verfassung, "falls er die Entscheidung trifft, den Verein zu verlassen."

Klinsmann lockt mit guten Bedingungn in den USA

Schweinsteiger hatte vor seinem Abschiedsspiel aus der Nationalmannschaft gegen Finnland (2:0) einen Wechsel in die USA in der Winterpause als Option bezeichnet. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann würde ein Engagement des 32-Jährigen in die Major League Soccer begrüßen. "Es tut sich viel bei uns in den USA. Es wäre toll, weil es uns helfen würde, für die jungen Spieler so einen Spieler an der Seite zu haben", sagte der Trainer der US-Nationalmannschaft. "Wenn er Lust hätte, wäre das eine klasse Sache."