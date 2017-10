WM-Playoffs Italien trifft auf Schweden

Vier Startplätze sind in Europa noch für die Fußball-WM 2018 in Russland zu vergeben. Der viermalige Weltmeister Italien trifft in den Playoffs im Topspiel auf Schweden. Die Schweiz bekommt es mit Nordirland zu tun.

Italien hatte in seiner Qualifikationsgruppe nur Platz zwei hinter Spanien belegt. Und es ist nicht sicher, ob der viermalige Titelträger kommenden Sommer in Russland mit dabei ist. Die Squadra Azzurra bekam bei der Auslosung der WM-Playoffs Schweden zugelost - die vielleicht schwerste Aufgabe, die zu bekommen war. Immerhin haben die Italiener in der zweiten und entscheidenden Partie Heimrecht.

Griechenland mit dem deutschen Trainer Michael Skibbe bekommt es mit den Kroaten zu tun. Die Dänen treffen auf Irland. Auch der deutsche Gruppengegner Nordirland träumt weiterhin von der ersten WM-Teilnahme seit 1982. Gegner in den Playoffs ist die Schweiz. Die Slowakei hatte sich als punktschlechtester Gruppenzweiter nicht für die Playoffs qualifiziert.

Alle Begegnungen im Überblick

Nordirland - Schweiz

Kroatien - Griechenland

Dänemark - Irland

Schweden - Italien



Gespielt wird am 9. und 14. November

Wer ist schon qualifiziert?

Europa: Russland (Gastgeber), Deutschland, Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien, Island

Südamerika: Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien

Der Tabellenfünfte Peru spielt gegen den Ozeanien-Sieger Neuseeland in den Spielen voraussichtlich am 6. und 14. November einen weiteren Teilnehmer aus.

Afrika: Nigeria, Ägypten

Die drei weiteren WM-Starter ergeben sich in den letzten Gruppenspielen vom 10. bis 14. November.

Asien: Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien.

Australien zieht als fünftbestes Team in die Playoffs ein und trifft dort voraussichtlich am 6. und 14. November auf den CONCACAF-Vertreter Honduras.

Nord- und Mittelamerika (CONCACAF): Mexiko, Costa Rica, Panama

Honduras sicherte sich am letzten Spieltag noch Platz vier und damit die Teilnahme an den Playoffs gegen Asien-Vertreter Australien voraussichtlich am 6. und 14. November.

Ozeanien: Neuseeland hat sich in der Ausscheidung durchgesetzt und trifft nun voraussichtlich am 6. und 14. November auf den Südamerika-Fünften Peru.