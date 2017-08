Klopp geht leer aus Atlético Madrid gewinnt Turnier in München

Beide Mannschaften sahen in der Begegnung wohl eher ein Testspiel als ein echtes Finale. Liverpools Trainer Jürgen Klopp ließ viele seiner Stammspieler nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Bayern auf der Bank Platz nehmen, sein Kollege Diego Simeone tauschte seine Startformation im Vergleich zum 2:1 gegen Neapel gleich ganz aus.

Beide Teams tasteten sich vorsichtig ab. Liverpool gelang es nur selten, die gut stehende Defensive der Madrilenen zu durchbrechen. Die beste Chance hatten die Reds nach einer Viertelstunde: Der erst 17-jährige Ben Woodburn verfehlte mit einem sehenswerten Seitfallzieher nur knapp das Tor.

Zähe zweite Halbzeit

Atlético blieb sehr passiv und lauerte in der eigenen Hälfte auf seine Chance. In der 33. Minute folgte dann ein typischer Angriff der Spanier: ein langer Pass in die gegnerischen Hälfte, der Ball landete im Strafraum der Liverpooler: Keidi Bare war zur Stelle und brachte Atlético mit der ersten Chance im Spiel gleich in Führung. So funktioniert das schnelle Umschaltspiel! Die zweite Halbzeit war arm an Höhepunkten. In der 83. Minute erzielte Firminio per Elfmeter zum 1:1. Dem Strafstoß ging ein Foul von Gabi an Origi voraus. Liverpool rettete sich zwar ins Elfmeterschießen. Doch das gewann Atlético.

Atlético Madrid - FC Liverpool 1:1 (1:0)



Tore: 1:0 Bare (34.), 1:1 Firmino (83., Foulelfmeter)

Elfmeterschießen: 0:1 Firmino, 1:1 Griezmann, Moya hält gegen Henderson, 2:1 Torres, 2:2 Origi, 3:2 Gabi, 3:3 Kent, 4:3 Gaitan, 4:4 Grujic, 5:4 Filipe Luis