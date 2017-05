Aufstiegsspiel Unterhaching Chance nutzen, gewinnen und aufsteigen

Beim SV Elversberg können die Oberbayern am Mittwoch (20.30 Uhr) die Rückkehr in die 3. Liga perfekt machen. Allerdings will man beim (Noch)Regionalligisten nicht zu früh feiern: "Wir sind noch lange nicht durch", mahnt Abwehrspieler Maximilian Bauer. "Auf dem Niveau kann viel passieren." Auch Trainer Schromm fordert, "voll fokussiert" zu bleiben.

Mutig nach vorne spielen

Trotz Euphoriebremse ist die Vorfreude auf die Partie in Elversberg groß. Der ehemalige Bundesligist, der sich als überragender Regionalliga-Meister in Bayern für die Playoff-Partien qualifiziert hatte, will auch auswärts auftrumpfen. "Ich glaube, dass wir so professionell sind und professionell die Sache angehen, dass wir auf jeden Fall noch einmal gewinnen und dann aufsteigen werden", sagte Bauer. MittelfeldspielerThomas Steinherr, der im ersten Duell daheim das 3:0 geschossen hatte, kündigte an: "Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, sondern mutig nach vorne spielen."

Elversberg hofft auf die Minichance

Die Elversberger von Trainer Michael Wiesinger, einst Profi beim 1. FC Nürnberg, FC Bayern und TSV 1860 München sowie Bundesliga-Coach der Nürnberger, klammern sich an die nur noch minimale Chance. "Im Fußball ist alles möglich", sagte Toptorjäger Edmond Kapllani, der wegen Wiesingers Defensivtaktik im Hinspiel nicht zum Einsatz kam. Abwehrspieler Marco Kehl-Gomez fand: "Wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass wir vorne einige Tore schießen können und hinten keins kassieren. Wir sind in der Lage, ein 0:3 noch umzubiegen."