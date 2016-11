SpVgg Unterhaching Mit dem "Meistertitel" in die Winterpause

Ungeschlagen und mit 19 Punkten Vorsprung verabschiedet sich die SpVgg Unterhaching in die Winterpause der Regionalliga Bayern. Die Meisterschaft scheint nur noch Formsache. "Wenn wir uns nicht selber zerfleichen, dann wird uns da keiner mehr aufhalten", sagt Manni Schwabl.

Die Aufsstiegsspiele nach der regulären Saison beschäftigen deshalb jetzt schon Mittelfeldspieler Dominik Stahl. Doch trotz aller Euphorie soll auch von März bis Mai weiter der Power-Fußball von 2016 gespielt werden. "Absolut die Spannung hochhalten bis zum Schluss. Die Ansprüche an uns sind hoch, das wissen wir," verspricht Stahl.

FCB-Coach mit tollem Gefühl in die Winterpause

Erster Verfolger von Haching ist die zweite Mannschaft des FC Bayern mit satten 19 Punkten Rückstand. Das junge Team von Heiko Vogel hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren stabilisiert. "Wir sind Zweiter hinter einer überragenden Hachinger Mannschaft", so Vogel, der allerdings glaubt, dass noch Luft nach oben ist. "Aber die Hinrunde nicht so schlecht war, dass man sich jetzt verstecken müsste." Deshalb geht der Coach der kleinen Bayern "mit einem tollen Gefühl in die Winterpause."

Haching könnte in der 3. Liga oben mitspielen

Auch in Garching und Memmingen darf man den Glühwein in den nächsten Wochen genießen, beide Mannschaften haben noch die realistische Chance die Meisterschaft um Platz zwei zu gewinnnen. Dagegen sind die langjährigen Spitzenteams der Regionalliga aus Illertissen und Burghausen in dieser Saison abgestürzt und konnten die eigenen Ansprüche bislang nicht erfüllen. Und das in einer Spielklasse, die laut Vogel von Jahr zu Jahr besser wird: "Ich glaube, dass die Liga qualitativ kontinuierlich gewachsen ist.

Nur die Kellerkinder aus Hof, Seligenporten und Co. fallen ab. Dabei gab es einige wilde Ergebnisse. Ein 7:0, ein 8:1 ein 12:0. Es ist halt eine Amateurliga mit einem alles andere als amateurhaftem Meister, der in der 3. Liga oben mitspielen könnte - die Spielvereinigung Unterhaching.