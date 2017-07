Regionalliga vor Herausforderung Was wenn die Löwen kommen?

Die sieht auch Höhensteigers Garchinger Kollege Franz Hölzl: "Man freut sich natürlich auf ein Highlight, aber man hat auch Bammel vor dem, was da auf einen mit Arbeit und Organisation zukommt.“

Stadion nur für knapp 3.000 Zuschauer

Garching und Rosenheim sind beides Städte mit einem Stadion für knapp 3.000 Zuschauern. Beide sind zudem gut von München aus erreichbar, beide mit tiefblauem Umland und deshalb mit einem großen Problem. Denn "richtige Erfahrungswerte hat keiner, was kommen wird, 10.000 sind da glaub ich im Münchner Umland eine ganz normale Zahl, die da unterwegs sein wird.“

Gästeblock zu klein

Diese Masse an Löwenfans trifft dann auf Stadien wie das in Rosenheim. Höhensteiger denkt an den umzäumten Bereich - den Gästeblock: "Da gehen 300 Leute rein, das wird natürlich für Gästefans so nicht reichen.“

Deshalb stellt sich die Frage, wohin mit den Fans? Noch herrscht darüber Schulterzucken. Die einfachste Lösung wären vermutlich Zusatztribünen – und das haben sie in Rosenheim "auch mal kurz überlegt. Aber was die dann kosten, und dann muss der ganze Flucht- und Rettungswegeplan würde dann nicht mehr stimmen, das müsste ein Architekt neu machen, dann brauchst Du Genehmigungen, also, das würde sich nicht rechnen.“

Unterstützung vom Verband

Ebenso wenig wie ein Bierzelt mit Public Viewing – da würde nur noch ein Umzug in ein größeres Stadion helfen – aber erstens sind die rar gesät, und meist parallel bespielt. Also: Doch lieber daheimbleiben. Aber das Fanproblem, es bleibt. Wohin mit all den Leuten die ins Stadion wollen. Und was wenn einer austicken sollte: Dazu gabs vor einigen Tagen eine Sitzung mit dem Bayerischen Fußballverband. Die Essenz: "Wir werden natürlich vom Verband unterstützt, wenn wir dieses Spiel haben. Und die 60er schauen, dass sie die Vereine unterstützen, da kommen eigene Leute und Ordner mit in die Blöcke. Also da haben wir schon die nötige Unterstützung."

Erhöhte Polizeipräsenz

Zudem wird in den Städten und vor den Stadien die Polizeipräsenz deutlich erhöht. Trotzdem: Wie mancherorts das Verkehrschaos sein wird, das möchte man sich besser nicht vorstellen. Oder, wenn im Stadion was passieren sollte: Freilich, die meisten Löwenfans sind friedfertig. Aber. Absperrungen wie in der Münchner Arena: Fehlanzeige, ein Holzzaun ist schnell umgetreten. "Ich denke nicht, dass wir Zäune oder Ähnliches nachrüsten müssen. Das wäre für viele Vereine in der Regionalliga ja gar nicht zu machen, und auch gar nicht zu leisten", so Höhensteiger.

Viele unbekannte Faktoren

Zumal viele davon ausgehen, dass die Löwen in der Regionalliga nur eine Saison bleiben werden, und die meisten Fans vernünftig bleiben. "Es geht gar nicht mal so darum Gewalt auszuleben, sondern um zu feiern, denk ich mal," so Hölzl. Zumindest ist das der Eindruck den die 60er Fans derzeit machen. Was allerdings passiert, wenn nicht genügend Karten verfügbar sind, und wie die Fans sich dann kanalisieren, das kann natürlich noch keiner vorhersagen.