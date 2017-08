Geisterspiel in Giesing 1860 holt sich einen geräuschlosen Erfolg

Beim TSV 1860 München geht es auch in der Amateurliga nicht ganz normal zu. Wegen der Fan-Randale in der Zweitliga-Relegation, mussten die Löwen eine Heimpartie unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten. Einige Fans hatten sich auf umliegenden Balkonen eine Platz mit Stadionblick gesichert, auch vor den Toren feuerten ca. 25 Anhänger ihren Klub mit Gesängen an.

Mölders eröffnet die Torgala

Immerhin lief es auf dem Rasen rund: Sascha Mölders brachte die Sechziger in der 13. Minute mit seinem Treffer in Führung. Doch Jonas Hoffmann (16.) versenkte einen Freistoß aus gut 35 Metern völlig überraschend im Kasten von Tormann Marco Hiller. Das Spiel wurde wegen der großen Hitze für Trinkpausen unterbrochen, die nicht nur 1860-Coach Daniela Bierofka für taktische Answeisungen nutzte. Mit dem 1:1 ging es dann in die Pause.

Start mit Foulelfmeter

Auch in der zweiten Halbzeit gab es schnell Zählbares. Hufnagel brachte Timo Gebhardt zu Fall. Das gab Elfmeter, den Gebhart (49.) sicher zu seinem 4. Saisontor verwandelte. Felix Weber erhöhte nur zwei Minuten später zum 3:1. Allerdings gaben sich die Franken noch nicht geschlagen. Philipp Hercher (56.) traf per Kopf und brachte Nürnberg wieder auf 2:3 heran. Per Distanzschuss glich Alexander Fuchs dann zum 3:3 aus. Auch das siebte Tor der Partie machte ein Franke - unglücklicherweise versenkte Robin Heußer (87.) kurz vor Schluss das Leder per Kopf im eigenen Tor. Mit dem Treffer zum 5:3 machte Nico Karger dann der vierten Sieg im fünften Spiel perfekt.