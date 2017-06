TSV 1860 München Reisinger soll weiter Löwen-Präsident bleiben

Übergangspräsident Robert Reisinger soll auch in Zukunft die Löwen führen. Der Verwaltungsrat will, dass sich der 53-Jährige bei der anstehenden Mitgliederversammlung auch offiziell zu Wahl stellt.

Reisinger hatte das Amt nach dem Absturz in die Fußball-Regionalliga vom zurückgetretenen Peter Cassalette übernommen und sich danach mit deutlicher Kritik an Investor Hasan Ismaik positioniert.

"Bei dem, was seither Positives rund um 1860 passiert ist, haben wir keine Zweifel, dass er bei dem nun eingeschlagenen Kurs der Konsolidierung der richtige Mann ist, dem e.V. ein Profil zu geben und gleichzeitig die KGaA und seinen Geschäftsführer bei der Gesundung zu unterstützen“, erläutert Verwaltungsratschef Dr. Markus Drees.

Reisinger will die Aufgabe jedenfalls auch weiterhin übernehmen: "Seit 1974 bin ich als Spieler, Fan und ehrenamtlicher Verantwortlicher dem Verein verbunden und treu gewesen. Diese Kontinuität möchte ich als Präsident weiterführen." Sollte der 53-Jährige gewählt werden, hat er zusammen mit den weiter amtierenden Vizepräsidenten Heinz Schmidt und Hans Sitzberger eine Restamtszeit von zwei Jahren bis zur Mitgliederversammlung 2019.

Mitgliederversammlung am 2. Juli

Der Verein plant nach dem Abstieg zwar mit einem Start in der 4. Liga, allerdings gibt es weiterhin keine Klarheit über die finanzielle Situation und die künftigen Möglichkeiten. Für diese Woche standen weitere Verhandlungen mit dem FC Bayern über einen Auszug aus der Allianz Arena an; 1860 will künftig im heimischen Grünwalder Stadion antreten. Selbst eine Insolvenz des Münchner Traditionsclubs kann noch nicht ausgeschlossen werden.