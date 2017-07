TSV 1860 kontra Ismaik Schmutzige Scheidung oder unglückliche Zweckehe?

Wie kündigt man einem Mehrheitseigner wie Ismaik? Diese Frage dürfte in den kommenden Monaten nicht nur die Vereinsverantwortlichen beim TSV 1860 München beschäftigen. Vieles deutet darauf hin, dass die am Sonntag (23.07.17) beschlossene Trennung ein Fall für die Gerichte wird. Denn der umstrittene Investor will sich dem Veto der Mitgliederversammlung nicht so einfach beugen.

"Meine Antwort auf alle Vorgänge auf der Mitgliederversammlung lautet: Der Klub steht nicht zum Verkauf", wird Ismaik in zwei Münchner Zeitungen zitiert. Und weiter: "Ich besitze 60 Prozent der Anteile, die finale Entscheidung wird ein Gericht treffen." Der Unternehmer aus Jordanien, der seit 2011 zahlreiche Millionen in den Verein investiert hat, will offenbar von einem Rückzug nichts wissen. Vor einingen Wochen hatte er bereits verkündet, dass er zudem gegen die in Deutschland geltende 50+1-Regel klagen werde.

Die Kopfschmerzen des Präsidenten

Der neue Löwen-Präsident Robert Reisinger hatten schon bei der Mitgliederversammlung gesagt, er "habe Kopfschmerzen dabei." Gemeint war der entsprechende Antrag, den Kooperationsvertrag mit Ismaik "unverzüglich" zu kündigen. Immerhin konnte der vor der Abstimmung noch dahingehend umgewandelt werden, dass dem Verein sechs Monate Zeit bleiben. Knapp zehn Stunden tagte die Mitgliederversammlung da bereits. 331 der noch anwesenden Mitglieder stimmten für die Kündigung, 56 dagegen. Darunter auch der neue Präsident Reisinger.

Die umgehende Reaktion des Investors deutet darauf hin, dass die Gräben beim TSV 1860 wohl noch tiefer werden. Dabei wollten Reisinger und Geschäftsführer Markus Fauser doch nichts mehr, als einen sauberen Neuanfang. Der könnte nun ins Stocken geraten. Mitleid gab's ausgerechnet vom ungeliebten Lokalrivalen FC Bayern München. Dessen Präsident Uli Hoeneß, im fernen Singapur nach den Löwen befragt, sagte nur: "Solange dieses Hickhack um den Herrn Ismaik nicht beendet ist, wird Sechzig nicht weiterkommen."