1860 an der Grünwalder Straße Benimmregeln für die Rückkehr ins Wohnzimmer

Mancher Sechzigerfan muss bei der Premiere (19.00 Uhr) draußen bleiben, die Restkarten für das nur 12.500 Zuschauer fassende Stadion waren binnen einer Stunde ausverkauft. Für die VIPs gibt es dort statt einer Loge eine rund einen Kilometer entfernte Almhütte mit einem Shuttle-Service zu den Plätzen. Das Stadion steht mitten im Wohnviertel, Pakplätze und Sanitäranlagen sind Mangelware. Bei den Anwohnern geht dementsprechend die Angst vor Wildpinklern und Randalierern um.

"Wichtig ist, dass die Fans sich bei der Rückkehr in ihr 'Wohnzimmer' auch so benehmen wie man sich zuhause benimmt." Löwen-Geschäftsführer Markus Fauser

Kehrmaschinen und ein Verhaltenskodex

Doch Vorbeugung und Abhilfe ist versprochen. Ein Sponsor will mit Kehrmaschinen herumfahren, die Polizei für die Sicherheit sorgen. Und die Ultras setzen sich für Disziplin ein. Robin, der Mann mit dem Mikrofon im Löwenblock, setzt auf einen Verhaltenskatalog. "90 Prozent unserer aktiven Fans wohnen im Viertel“, dementsprechend "sind wir uns der Verantwortung bewusst“, sagt er. Das sollten sie auch berücksichtigen. Falls es doch Probleme gibt, könnte die Stadt die Löwen nicht mehr ins Stadion lassen. Und das wäre bitter: Eine Rückkehr in die Allianz Arena ist nämlich ausgeschlossen. Und von vielen Fans gar nicht gewünscht.

"1988/89 war ich das erste Mal im Grünwalder Stadion, mein Vater war Trainer bei den Löwen, ich neun Jahre alt. Da hab ich mich mit Sechzig infiziert." 1860-Trainer Daniel Bierofka

Rückkehr an eine heilige Stätte

1860 München feiert 1966 die Deutsche Meisterschaft

Das Stadion an der Grünwalder Straße ist für Generationen von Löwenfans ein Ort der Erinnerung an legendäre Zeiten. Eigentlich ist es aber noch gar nicht so lange her, dass die Sechziger auf Giesings Höhen spielten. Ehe sie mit Bayern München in die Allianz Arena zogen, absolvierten sie nach dem Abstieg aus der Bundesliga in der folgenden Zweitliga-Saison 2004/2005 elf Heimspiele in ihrem alten Stadion. Aus der "guten alten Zeit“ an der Grünwalder Straße datiert hingegen die einzige Deutsche Meisterschaft der Löwen im Jahr 1966 sowie der Zuschauerrekord mit damals noch möglichen 58.200 Besuchern im Jahr 1948.