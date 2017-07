Einstand in Memmingen TSV 1860 startet mit 4:1-Erfolg in der Regionalliga

Nach all dem Trubel der vergangenen Wochen haben die Löwen jetzt ihren sportlichen Neuanfang in der Regionalliga gegeben. In Memmingen sprang dabei ein 4:1-Erfolg heraus. Die Fans feierten, und es blieb alles friedlich.

Die Partie in Memmingen war ausverkauft. Rund 5.000 Fans verfolgten die Partie. Zahlreiche Sechzigerfans waren auch gekommen. Aber im Gegensatz zu vorab geäußerten Befürchtungen, hatten alle Platz gefunden und konnten Daniel Bierofkas Team beim Neustart anfeuern. Und nachdem rechtzeitig vor der ersten Partie die finanziellen Rahmenbedingungen beim Traditionsclub und die Rückkehr in das heimische Stadion an der Grünwalder Straße geklärt worden waren, konnten die von zahlreichen Fans lautstark angefeuerten Löwen sich auch über ihren Sieg auf dem Rasen freuen.

Löwen zeigen Vollstreckerqualitäten

Nach elf Minuten durften die Gäste erstmals jubeln. Christian Köppel hob die Kugel aus 25 Metern ins Tor. Die Allgäuer spielten zwar ganz munter mit, konnten aber nicht die großen Torchancen herausarbeiten. Die Löwen hingegen starteten perfekt aus der Pause. In der 50. Minute traf Nico Karger sehenswert ins linke obere Toreck. Der Neuzugang aus Rostock Timo Gebhart (72.) traf zum vorentscheidenden 3:0.

Kurzes Zittern in der Schlussphase

Kurz vor dem Ende mussten die Löwen dann doch noch kurz zittern. Fabian Krogler hatte in der 85. Minute den Anschlusstreffer erzielt. In der Nachspielzeit stellte Nicholas Helbrecht den alten Abstand wieder her. Bierofkas Team konnte den 4:1-Erfolg bejubeln.