Maximilian Wittek blickt zurück "Machtkämpfe bei 1860 haben ein paar Prozent gekostet"

Nach drei ereignisreichen Jahren beim TSV 1860 München gehört Maximilian Wittek seit dieser Woche zum Kader von Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Dort bereitet er sich mit den Franken auf die neue Saison vor. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, er genieße die Ruhe in Fürth. Zum Absturz des TSV 1860 hat er eine klare Meinung.

"Drei sehr sehr schwere Jahre"

"Wirklich Ruhe gab es in den letzten drei Jahren eigentlich nie", so der 21-Jährige, der insgesamt 72 Zweitligaspiele für die Löwen bestritt. "Es gab immer irgendwelche Trainer- und Sportdirektorenwechsel, es hat sich nie ein Gefüge zusammengeschworen so wie es eigentlich sein sollte: Es waren drei sehr sehr schwere Jahre."

Die Unruhe im Verein, vor allem aber auch die ständigen Machtkämpfe zwischen Präsidium, Investor und sportlicher Leitung hätten auch die Spieler verunsichert: "Man kriegt das mit. Man will sich damit zwar nicht beschäftigen, aber es schwirrt einem immer im Hinterkopf, weil es halt um den Klub geht. Das hat uns dann das eine oder andere Prozent gekostet, denke ich."

Kontrastprogramm in Fürth

Bei der SpVgg Greuther Fürth erlebe er ein Kontrastprogramm: "Hier ist alles ein bisschen ruhiger. Man kann in Ruhe arbeiten und hat nicht so viel Trubel von außerhalb." Den Löwen traut er zu, in der Regionalliga Bayern eine gute Rolle zu spielen: "Ich denke, dass sie mit Bierofka auf jeden Fall den richtigen Trainer haben." Die Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison hinter der SpVgg Unterhaching ("das Nonplusultra") auf Platz zwei landete, sei weitestgehend zusammengeblieben und gut aufgestellt. "Ich drücke fest die Daumen, dass es wieder so wird wie früher."