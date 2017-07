TSV 1860 spielt in Giesing Zahme Löwen-Fans der Verantwortung bewusst

Nach den unfassbaren Szenen im Relegationsspiel gegen Regensburg haben sich die Löwen-Ultras beim Saisonauftakt in Memmingen von ihrer besten Seite gezeigt und so soll das auch bei den Heimspielen bleiben, versprach Robin - der Capo, also der Vorsänger der Löwen-Ultras, auf einer Bürgerversammlung in Giesing: "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst wieder in unserem Viertel zu spielen. Memmingen war ein gutes Beispiel, so soll es daheim auch laufen." Außerdem kündigte er an, dass es einen Verhaltenskodex für Löwen-Fans geben wird.

Aus den Ausschreitungen im Relegationsspiel sind laut Peter Kuhn vom Polizeipräsidium München inzwischen 40 einzelne Straftaten ermittelt worden, jetzt werden die Täter identifiziert. Darüber hinaus seien bei jedem Spiel des TSV 1860 ca. 15-20 rechtsextreme Fans anwesend, bei denen Stadionverbote geprüft werden, aber derzeit keine Straftaten vorliegen.

MVV und privater Reinigungsdienst

"Wird die Blaskapelle die Mannschaft der Löwen von der Allianz Arena bis ins Grünwalder Stadion begleiten?" Anfrage eines Anwohners auf die Ankündigung von Uli Hoeneß, das sie die Löwen mit einer Blaskapelle aus der Arena zu begleiten.

Die Anwohner rund um das Stadion sorgen sich eher um Verkehrschaos, Müll und Wildpinkler. Zumindest bei zwei dieser Themen hat der TSV 1860 bereits Maßnahmen ergriffen, die Abhilfe schaffen sollen. Die Eintrittskarten beinhalten die kostenlose Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in München und um den Müll kümmert sich ein Vorstandsmitglied persönlich. Vize-Präsident Hans Sitzberger ist Inhaber eines Reinigungsunternehmers und wird seine Kehrmaschinen noch vor dem Abpfiff losschicken, um Straßen und Gehwege rund um das Stadion zu säubern.