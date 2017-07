1860 München gewinnt gegen Burghausen Erfolgreiche Rückkehr ins Grünwalder Stadion

Der TSV 1860 München hat bei der Rückkehr ins Grünwalder Stadion einen Sieg gefeiert: Die Löwen siegten am zweiten Spieltag der Regionalliga Bayern verdient 3:1 gegen den SV Wacker Burghausen.

Ausverkauftes Haus, beste Stimmung, das befürchtete Chaos vor dem Spiel ist ausgeblieben - beste Voraussetzungen für einen prächtigen Abend auf Giesings Höhen bei der Rückkehr des TSV 1860 München ins Grünwalder Stadion. Erstmals seit zwölf Jahren fieberten die Löwen-Fans wieder einem Heimspiel in der alten Heimat entgegen, natürlich sollte am Ende ein Sieg den Tag zu einem perfekten machen. Doch Gegner Wacker Burghausen hatte zunächst einiges dagegen.

"Grünwalder Stadion"-Schlachtrufe schallten durchs Rund, nicht einmal sechs Minuten waren gespielt, da zappelte der Bal schon im Burghausener Tor. Doch eine Abseitsposition von Schütze Sascha Mölders ließ den Jubel schnell verstummen. Die Löwen übernahmen zwar die Kontrolle, fanden aber immer wieder in der konzentrierten Gästeabwehr oder deren Torwart Franco Flückinger ihren Meister. Und dass Burghausen auch offensiv einiges zu bieten hatten, demonstrierten die Gäste in der 33. Minute. Tobias Janietz nutzte eine kurze Phase der Unkonzentriertheit in der Löwen-Hintermannschaft und traf ansatzlos aus halblinker Position zum 1:0.

Mauersberger bricht den Bann

Die Tollhaus-Stimmung kehrte aber unmittelbar nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit wieder zurück. Jan Mauersberger (49.) traf nach einer Flanke von Daniel Wein aus fünf Metern per Kopf zum Ausgleich. Und nur elf Minuten später stand das Stadion Kopf: Mauersberger verlängerte eine Ecke per Kopf - und am rechten Fünfmetrraumeck stand Timo Gebhart komplett frei und traf ohne Mühe zur 2:1-Führung.

Die Löwen hatten die Partie gedreht - und Wacker Burghausen kaum noch etwas entgegenzusetzen. Ganz souverän spielte der TSV 1860 München die Führung über die Zeit zum verdienten Heimsieg. Sascha Mölders sorgte in der 84. Minute für den 3:1-Schlusspunkt, am Ende waren die Gäste mit dem Ergebnis noch gut bedient.