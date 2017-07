TSV 1860 München Mölders bleibt ein Löwe, Strobl kommt

Der TSV 1860 München hat eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga Bayern zwei Schlüsselpositionen besetzt. Torhüter Alexander Strobl kommt neu dazu, Angreifer Sascha Mölders bleibt.

Nun hat Trainer Daniel Bierofka doch noch seinen Wunschstürmer bekommen, und es ist ein alter Bekannter. Sascha Mölders bleibt dem TSV 1860 München erhalten. Der 32 Jahre alte Angreifer unterzeichnete einen neuen Vertrag bei den Löwen. Mölders war im Januar 2016 vom FC Augsburg zu den Sechzigern gewechselt und traf in 35 Ligaspielen sieben Mal. Nach Jan Mauersberger ist er der zweite Profi aus dem Abstiegskader, der an Bord bleibt. "Sascha ist torgefährlich und ein Typ, der eine Mannschaft mitreißen kann. Zudem wird er unserer jungen Mannschaft mit seiner langjährigen Erfahrung im Profi-Fußball gut tun", wird Trainer Daniel Bierofka in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Mit Keeper Strobl zweite Schlüsselposition besetzt

Darüber hinaus verpflichteten die Löwen den österreichischen Torhüter Alexander Strobl vom Ligakonkurrenten TSV Buchbach. Der 24-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2018. Der Keeper stand seit Januar 2017 beim TSV Buchbach zwischen den Pfosten und hatte entscheidenden Anteil am Klassenerhalt des Regionalliga-Teams. "Es freut mich sehr, dass Markus Fauser die beiden Verpflichtungen ermöglicht hat. Damit konnten wir diese beiden Schlüsselpositionen sehr gut besetzen", so Bierofka.