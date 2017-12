DFB-Bundestag Regionalliga-Reform wohl gescheitert

Nach jahrelanger Kritik sollte an diesem Freitag bei einem DFB-Bundestag endlich ein neues Modell für den Regionalliga-Aufstieg beschlossen werden. Doch daraus wird wohl nichts. Die vielen Fußball-Landesverbände können sich einfach nicht einigen.

Waldhof Mannheim. Kickers Offenbach. FC Bayern München II. Das sind nur die drei namhaftesten Vereine, die in den vergangenen Jahren in den umstrittenen Aufstiegsspielen der Fußball-Regionalligen gescheitert sind. Eigentlich sollte diese Regelung am Freitag beim Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) endlich geändert werden. Doch daraus wird nun erst einmal nichts. Offenbar droht die Reform vorerst zu scheitern, weil sich die vielen Landesverbände auf kein neues Modell einigen können.

Experten-Kommission soll Reform erarbeiten

Bei einem Gipfeltreffen von DFB-Präsident Reinhard Grindel mit den regionalen Vertretern wurde am Mittwochabend (7.12.) in Frankfurt am Main kein Kompromiss mehr gefunden. Einem Zeitungsbericht zufolge soll das Thema nun sogar komplett von der Tagesordnung des Bundestages gestrichen werden. Stattdessen soll eine Experten-Kommission die Zeit bekommen, um eine Regionalliga-Reform jenseits aller sportpolitischen Streitigkeiten zu erarbeiten.

Das Problem der Regionalliga-Reform ist: Es stehen gleich sieben verschiedene Modelle zur Diskussion. Aber bei jedem müsste irgendein Landesverband Zugeständnisse machen, zu denen er nicht bereit ist. Vor allem die Vertreter der neuen Bundesländer beharren wie bisher auf einer eigenen Regionalliga, der Staffel Nordost. Am einfachsten wäre es, in Zukunft vier statt fünf Regionalligen zu betreiben und jeden Meister am Ende einer Saison direkt aufsteigen zu lassen.

Vier oder fünf Staffeln? Und wer gegen wen?

Sein Konsens-Modell findet keine Mehrheit: DFB-Präsident Reinhard Grindel

Doch dann wäre die Frage: Wo verlaufen die Grenzen? Je eine Staffel im Norden, Süden, Osten und Westen würde die besonders mitgliederstarken Regionen im Westen und Südwesten benachteiligen. Einen Teil der ostdeutschen Vereine in eine Nord-Staffel zu integrieren und den anderen Teil gegen bayerische Vereine antreten zu lassen, würden wiederum die Nord-Ost-Vertreter nicht mitmachen.

Grindel und der für die Amateure zuständige DFB-Vize und BFV-Präsident Rainer Koch warnen bei einer Reduzierung auf vier Ligen vor einer Zerschlagung der Nordost-Liga, die auf Bayern und den Norden aufgeteilt werden würde. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband will unbedingt die Nordost-Staffel erhalten. Koch hatte seinerseits eine eigene Regionalliga Bayern durchgedrückt.

Grindels Konsens-Modell durchgefallen

Grindel ist deshalb für ein Konsens-Modell: Danach soll es bei fünf Regionalligen bleiben, aber künftig vier statt bisher drei Aufsteiger geben. Der Meister des Westens und des Südwestens soll jedes Jahr direkt aufsteigen, der dritte feste Aufstiegsplatz nach einem Rotationsmodell an den Erstplatzierten aus dem Norden, Nordosten oder Bayern gehen. Der vierte Aufsteiger müsste in zwei Playoff-Spielen zwischen den Meistern der übrig gebliebenen Ligen ermittelt werden. Aber auch für dieses sportlich komplizierte Verfahren gibt es keine Mehrheit.

Und so bleibt es vorerst bei dem Modell, das alle seit Jahren kritisieren: Fünf Regionalliga-Staffeln, die nach jeder Saison nur drei Aufsteiger in drei Playoff-Duellen ermitteln.