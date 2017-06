Umstrittene 50+1-Regel Was der eine darf - und der andere nicht

Investor Hasan Ismaik will nach den Querelen innerhalb des tief gefallenen Traditionsklubs 1860 München gegen die 50+1-Regel im deutschen Fußball vorgehen. Doch was besagt diese Regel eigentlich? Und warum gilt sie nicht für alle Vereine?

Die nur in Deutschland existierende 50+1-Regel soll verhindern, dass Investoren die Macht in einem Klub übernehmen. Zum Schutz des Wettbewerbs in den Profiabteilungen der deutschen Fußballligen legte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in seiner Satzung im § 16c Abs. 2 fest, dass eine Kapitalgesellschaft nur dann eine Lizenz erhalten kann, wenn der jeweilige Verein mindestens "50 Prozent zuzüglich (...) eines weiteren Stimmanteils in der Versammlung der Anteilseigner" inne hat.

Sinn der Regelung, die auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in ihre Satzung übernommen hat, ist, dass anders als im Profifußball in England, der Verein seine Eigenständigkeit behält und nicht zur Marionette eines Investors wird. Der Bayerische Fußball-Veband nahm diese Regel mit Beschluss vom 1. Juni 2017 in seine Satzung auf - sie gilt daher auch für die unterklassigen Ligen in Bayern.

Ausnahmen der 50+1-Regel

Doch es gibt aber auch Ausnahmen von dieser Regel: Nach einem Urteil des Schiedsgerichts des DFB im August 2011 kann die 50+1-Regel außer Kraft gesetzt werden, wenn ein Investor sich über 20 Jahre bei einem Klub engagiert hat und die Vereinssatzung entsprechend geändert wird. Diese Ausnahme möchte beispielsweise Martin Kind, Präsident von Hannover 96, für sich beanspruchen. Kind engagiert sich für die Niedersachsen seit 1997. Sein Ziel ist es, 2018 die Mehrheit an Hannover zu übernehmen. Die Vereins-Opposition bei Hannover 96 ist mit ihrem Versuch gescheitert, die 50+1-Regelung aufrechtzuerhalten. Ein entsprechender Antrag auf Satzungsänderung wurde bei einer Mitgliederversammlung Ende April abgelehnt.

Bei 1899 Hoffenheim wurde die 50+1-Regel aufgrund des jahrelangen Engagements von Dietmar Hopp bereits außer Kraft gesetzt. Bayer Leverkusen (gehört zur Bayer AG) und der VfL Wolfsburg (als Tochter von Volkswagen) bilden ebenfalls Ausnahmen der Regel.

50+1 - für Hoeneß kein Problem

Kritiker der Regel befürchten, dass ohne die Abschaffung keine Chancengleichheit mehr in der Bundesliga gegeben sei. "Die 50+1-Regel verzerrt den Wettbewerb. Ich empfehle daher den Fortfall dieser Regelung. Die Klubs haben dann die freie Entscheidung zur Ausgliederung in ein Wirtschaftsunternehmen, über die Gesellschafterstruktur und über die Finanzierung", sagte Kind.

Auch Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern, hätte kein Problem damit, die Fußball-Bundesliga für Investoren zu öffnen. "Ich bin total für die Abschaffung der 50+1-Regel", sagte Hoeneß in einem Interview mit der Bild am Sonntag, und ergänzte: "Nicht, weil wir etwas ändern würden ... Aber damit endlich diese Diskussion aufhört." Der Bayern-Boss würde die Entscheidung in die Hände der Vereine legen und damit in einer möglichen Abstimmung den Mitgliedern übertragen. "Das ist Demokratie", sagte Hoeneß, der bestritt, dass der FC Bayern eine Änderung immer abgelehnt habe, um die Konkurrenz nicht zu stärken.

"Von mir aus kann jeder Verein seine Anteile an wen auch immer verkaufen. Ist mir völlig wurscht! Wir werden es nicht tun, das wissen unsere Fans, und da kriegen sie von mir auch die 100-prozentige Garantie." Uli Hoeneß

Watzke: "Investoren größte Gefahr für Fußball"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Bundesligisten Borussia Dortmund warnt dagegen vor Investoren im Fußball. "Investoren sind die größte Gefahr für den Fußball. Die Menschen verwechseln häufig Sponsoren und Investoren: Als Sponsor lasse ich dem Verein Geld zukommen, als Investor hingegen möchte ich den gesamten Klub besitzen und irgendwann auch mein Geld zurückhaben. Dadurch steigen dann, wie in England, auch die Ticketpreise", sagte Watzke. Watzke betonte, dass er daher ein großer Anhänger der 50+1-Regelung sei, "damit der Verein die strategische Mehrheit behält und die Mitbestimmung der Mitglieder und der Fußball als Kulturgut erhalten bleiben."

"Ich wehre mich dagegen, dass Leute, die mit dem Fußball Geld verdienen wollen, so tun, als wäre mit 50+1 kein Erfolg möglich." Hans-Joachim Watzke

Rettig: "Wettrennen nach reichstem Oligarchen"

Ähnlich sieht es Geschäftsführer Andreas Rettig vom Zweitligisten FC St. Pauli: "Wenn 50+1 fällt, geht das Wettrennen nach dem reichsten Oligarchen los. Dann haben wir keine Bundesliga-Tabelle, sondern die Forbes-Tabelle", sagte der 53-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Rettig verwies auf den WM-Titel 2014, den Deutschland trotz der 50+1-Regel geholt hatte, und erteilte Investoren bei St. Pauli eine klare Absage: "Niemals. Wir sind mit dem Prinzip, als mitgliedergeführter Verein Lasten auf viele Schultern zu verteilen, gut gefahren. Warum sollten wir uns einem Investor ausliefern, wenn wir Tausende haben können und haben?"

Klage mit Aussicht auf Erfolg

Bislang haben die deutschen Klubs stets eine Klage gegen die rechtlich umstrittene 50+1-Regel gescheut. Nach Ansicht vieler Experten könnte diese vor dem Europäischen Gerichtshof aber durchaus Erfolg haben. Die nur in Deutschland geltende Vorschrift könnte gegen EU-Recht verstoßen. Sollte Ismaik vor Gericht gewinnen, hätte ein Urteil weitreichende Folgen für den deutschen Fußball.